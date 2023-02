Video / Violenta agresión al Fiscal José Ignacio Calonje

Fue en Tandil.

Video y fuente: El Eco de Tandil

Familiares de Sebastián Simón, el joven de 19 años que perdió la vida tras ser atropellado por el exfuncionario municipal de Tandil Luciano Jaureguiber en diciembre de 2021, se manifestaron en la vecina localidad. .

La movilización tuvo como objetivo reclamar que la causa no se resuelva en un juicio abreviado y tres años de prisión acordados por la fiscalía y la defensa.

Tras algunos minutos en la puerta del Palacio Municipal, los manifestantes marcharon por las calles céntricas hasta la sede del Poder Judicial bonaerense. Los padres de Sebastián, se reunieron con el juez Carlos Pocorena, mientras que por la tarde se trasladó hasta la ciudad el fiscal José Ignacio Calonje, titular de la Unidad Funcional de Investigaciones de Delitos Especiales con asiento en Azul, y mantuvo finalmente un encuentro con los familiares en el marco del caso.

La conversación subió de tono y, entre gritos, en un confuso episodio uno de los hermanos de la víctima le propinó varios golpes de puño al fiscal, quien debió ser socorrido primero por el agente fiscal Federico Ramos y más luego la policía, que logró abortar lo que se había transformado en una bataola, entre golpes y daños al material y equipos que había en la oficina.

Tras la agresión, inmediatamente se dio por terminada la reunión. Si bien hubo un intento de detención en el lugar del agresor, finalmente la Justicia lo notificará de la apertura de una instrucción por lesiones y amenazas.

Las versiones

Por un lado, desde la Fiscalía trascendió que no hubo mayor intercambio de palabras y el hermano de Sebastián Simón empezó a insultar y lanzar golpes de puño sin más.

Sin embargo, los manifestantes señalaron que «tras el hecho, los sacaron afuera pero no los detuvieron. Cuando estaban en la vereda los quisieron llevar a declarar. Si no están detenidos no pueden llevarlos. Les tomaron los datos y los van a notificar. Ahora está el fiscal en contra de la familia de la víctima. Calonje se hizo el soberbio y no los dejaba hablar, por eso se fueron caldeando los ánimos».

El caso

En horas de la madrugada del domingo 5 de diciembre, Sebastián Simón iba caminando en el cruce de calles Azucena y Misiones de la ciudad de Tandil cuando fue atropellado por un auto que le produjo heridas fatales, lo que derivó en su muerte horas después en el Hospital Municipal Ramón Santamarina.

El conductor del vehículo resultó ser el director de Espacios Verdes del Municipio, Luciano Jaureguiber de 43 años, quien luego del siniestro se dio a la fuga y posteriormente se presentó en la comisaría.

A la mañana siguiente, el Municipio decidió cesar en sus funciones a Jaureguiber.

El 10 de diciembre, la jueza Stella Maris Araci ordenó la detención del imputado, aunque no se hizo efectiva hasta que quede firme la negatoria de la eximición que había presentado Luciano Tumini, el abogado defensor del ex funcionario.

Jaureguiber fue detenido el 12 de abril de 2022 por orden de la Cámara de Apelación y Garantías de Azul, que puso al imputado a disposición del Juzgado de Garantías 2. La causa se enmarca en «homicidio Culposo, conducción de vehículo automotor agravado por la fuga o ausencia de socorro a la víctima».

Con información de El Eco de Tandil

