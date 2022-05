Violencia de género: Un hombre quiso cortar los dedos de una mujer y está detenido

Llegó a atarla a una silla con una bufanda para que le ‘confiese’ con quien lo había engañado.

Escribe: Martín Rodríguez / Lu32

En las últimas horas, la Justicia de Garantías concedió la solicitud de prisión preventiva de la UFI 5 contra un hombre acusado por dos hechos de Amenazas Simples y una Coacción agravada por el uso de arma, en concurso real y en contexto de violencia familiar y de género.

Todo sucedió en un domicilio en la zona del Cementerio Municipal, y en otra casa de Barrio Provincias Unidas, desde Agosto del 2021 hasta abril de 2022, según relataron las víctimas, tres mujeres: una madre y sus dos hijas, y varios testigos que reafirman lo declarado por ellas.

El hombre era pareja de una de las hijas de la mujer y hasta llegó a atarla a una silla con una bufanda para que le ‘confiese’ con quien lo había engañado.

Las situaciones se dieron en distintos momentos y lugares, ya que la víctima, varias veces intentó cortar la relación, pero el victimario siempre volvía y la convencía de alejarse de su familia de origen.

Entre las idas y vueltas y las escenas de violencia, nació un hijo, cosa que complicó más la relación entre el joven de 24 años y la chica de 27, debido al tiempo que él decía querer pasar con el bebé.

La familia sabía que el imputado había estado detenido por agredir a una pareja anterior, también la víctima, pero el primer tiempo ‘no quería creerlo’, según los familiares que atestiguaron.

Las investigaciones judiciales, una vez que se radica la denuncia, van tomando testimonios y, por ejemplo, comparándolos con comunicaciones (mensajes, audios de whatsapp, etc). En esta causa se presentaron como prueba una serie de audios de la víctima, ya que ella misma indica que nunca denunció las golpizas, ni hay algún testigo de las agresiones.

En uno de los mensajes se la oye, obviamente compungida, dando cuenta de una escena “me re cagó a palos, me pegó una banda de piñas en la jeta y me hizo sangrar toda la boca”. “Me daba la cabeza contra la pared, me agarró con un cuchillo la cara, me raspó en tres partes y me clavó un tenedor al lado de la boca”. Es es la previa al corte de una falange, que no llegó a concretarse del todo, al tiempo que le pedía la ‘confesión’ en torno a un presunto engaño.

Además de quedar detenido con prisión preventiva en la Unidad 7 de Azul, la fiscal Beytía elevó la causa a Juicio. Deberá definir ahora la Justicia de Garantías.

Si sufrís o conocés alguien que sufra violencia de género, comunicate al teléfono 144 las 24 horas, al 480100 de la Comisaría de la Mujer Olavarría o al (2284) 583337 de la Dirección de Políticas de Género.

