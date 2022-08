Violento robo en San Vicente: allanamientos con resultados positivos

La policía Departamental de Olavarría a cargo del Comisario Inspector Roberto Landoni, realizó importantes procedimientos para esclarecer el robo a un empleado de una distribuidora en el barrio San Vicente en la tarde de este lunes.

En el lugar un sujeto asaltó a un hombre y le disparó en la pierna, por lo que la víctima fue trasladada al Hospital Municipal.

Por ello a pedido de la Fiscal Paula Serrano, se solicitaron allanamientos al Juzgado de Garantías N° 2 a cargo de Juez Carlos Villamarin, quien los ordenó en la mañana de este viernes y los realizó la policía de nuestra ciudad.

Intervinieron Comisaria 1° con tareas conjuntas de Comisaria 2°, Sub Comisaria de Sierra Chica, CPO, Sub Comisaria de Sierras Bayas, Sub Comisaria de Loma Negra, Sub Comisaria de Hinojo, UPPL, C.P.R. y GAD.

Los procedimientos se realizaron en tres domicilios, uno de ellos sito calle Junin al 4200 arrojando resultado negativo, el otro en calle Pourtale al 4200 donde se secuestró una motocicleta, un casco y zapatillas utilizadas por el presunto autor del hecho al momento de cometer el ilícito.

Por otro lado en un domicilio sito calle Chiclana al 2800 se secuestró un arma de fuego, con 6 municiones utilizada por el presunto autor del hecho para cometer el ilícito y lesionar a la víctima. Además secuestraron una billetera, portadocumentos, documentación varia y teléfono celular perteneciente al imputado.

