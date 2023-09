Visitas de candidatos, Olavarría al tope

Motosierra recargada



La visita que se confirmó, se suspendió y se volvió a confirmar: el ganador de las Primarias -y quien lleva la ventaja en las encuestas hoy- vino a Olavarría. Javier Milei fue el protagonista indiscutido del viernes después de la “caravana de la libertad” que se extendió por … dos cuadras de calle Vicente López. Fue la mitad de lo anunciado.

El candidato de La Libertad Avanza estuvo media hora en la ciudad y convocó a importante cantidad de asistentes, muchos de ellos jóvenes, que buscaron acercarse a Milei. Estimado en alrededor de 1.500 asistentes por los más moderados, fue un acto sumamente convocante para los estándares de la política y el que más de este tramo de la campaña. Por supuesto que marca un hito, al menos en convocatoria.

La plaza central fue el punto de reunión. Desde antes de las 11 había integrantes de Ahora Olavarría y la Juventud de Ahora Olavarría con folletos, stickers y banderas. Todos enfervorizados por la visita del candidato. Cantitos sobre “la casta”, sobre Ezequiel Galli, de apoyo a Milei y a Celeste Arouxet, se escuchaban cada tanto y en los parlantes sonaban algunos jingles y temas de La Renga. Se esperaba para las 12, pero terminó llegando cerca de las 13. En ese lapso, el encuentro se hizo masivo. A los muchísimos asistentes se sumaron los candidatos y dirigentes libertarios de la región, y claro que no faltaron los curiosos que buscaron observar de cerca el fenómeno de apoyo y fanatismo que sabe despertar Milei.

Llegó acompañado por la candidata a gobernadora, Carolina Piparo, su hermana Karina Milei, y hasta el director de su película biográfica, Santiago Oría. Todos estuvieron en la camioneta del candidato en la caravana. Además estuvieron en la ciudad más candidatos y figuras de LLA, incluyendo influencers de redes y medios.

Entonces repasemos: media hora, dos cuadras y masiva concurrencia. ¿Qué le falta a este relato? El fanatismo y vehemencia de los militantes y simpatizantes para expresar su exaltación, alegría y esperanza con Javier Milei. No necesitó decir nada, su figura alcanzó para revolucionar el mediodía de la ciudad.

De hecho, varias de las cosas planeadas no pudieron concretarse. Milei quería caminar por la calle Vicente López, al menos en el inicio de la recorrida. Fue imposible ante la cantidad de asistentes. Se subió a la camioneta que estaba más cercana al vehículo en que llegó a San Martín y Vicente López, pero no era el que inicialmente iba a llevarlo en la caravana. Y eso, combinado con la cantidad de concurrentes, también impidió que el candidato hablara. Es que se había previsto que se expresara a través de un megáfono, pero el vehículo que llevaba los equipos de sonido quedó lejos del que llevaba al candidato. Además, en medio de la confusión de vehículos, en parte del recorrido no estuvo la candidata local Celeste Arouxet.

En esas dos cuadras, Milei se sacó fotos, firmó libros, papeles, billetes de pesos y dólares, remeras incluyendo la que tenía puesta un perrito, y hasta un examen de historia. Los formatos de los recuerdos de haber presenciado y estado cerca del candidato presidencial. Toda la movilización fue con empujones y euforia. Hasta violenta. Un poco de la mano con un público de muchos adolescentes y jóvenes, y otro tanto con la participación de un público “nuevo” en este tipo de manifestaciones, ya que el economista ha logrado convocar a la política a personas que no tuvieron antes otra militancia partidaria.

Los momentos de mayor enfervorización fueron los “clásicos” de estas caravanas: cuando el candidato levantó la motosierra -ya hablaremos más de eso- y cuando levantó la pala, los símbolos de sus mensajes.

A poco de llegar a Dorrego, la caravana -de cinco vehículos- terminó y Javier Milei se fue de Olavarría. El público se desconcentró y el centro de Olavarría volvió a la normalidad. Fin.



Celeste Arouxet: objetivos superados



La candidata local fue la gran “ganadora” de esta movida. Había dos objetivos. El del sector libertario: la convocatoria. El personal: la foto con Javier Milei. Ambos fueron conseguidos.

“Que Javier Milei haya elegido nuestra ciudad dentro de toda la Provincia para presentarse” destacó Celeste Arouxet después de la caravana. Estimó en casi 2.000 los asistentes y resaltó que la convocatoria “se hizo en dos días”, porque la confirmación de la visita les llegó el miércoles. “La gente vino sola: acá no hubo colectivo, no hubo llamado, no hubo nada. La gente se convocó para verlo a Javier Milei. Lo que está generando en la política va a ser histórico” destacó.

La intención, obviamente, está en octubre. Y en vista de lo que pasó en agosto, Arouxet necesita reforzar su cercanía con Milei para reducir (o anular) el corte de boleta. “Era el empujón que nos faltaba para octubre y creo que para nuestro espacio es una gran ayuda también que Javier nos haya subido a esa camioneta al lado de él y mostrar que somos sus candidatos” subrayó.

“Hoy quedó visto que somos la boleta de Milei completa, que desde nuestro espacio Ahora Olavarría somos los candidatos de Javier Milei, por si a alguno le quedaba alguna duda. Acá no hay corte boleta que valga, el que quiere votar a Milei nos tiene que votar a nosotros porque somos la única opción. Hoy él demostró eso también. Nos eligió por eso, porque sabe que la intendencia está ahí cerquita y sé que lo vamos a lograr” puntualizó.

Balance positivo, festejo y emoción en la sede partidaria de calle Hornos y 9 de Julio fue lo que siguió el viernes a la visita. Lo que pasó superó ampliamente lo previsto.



¿Y el mensaje de Milei?



Por fuera de la cercanía con el electorado y la imagen Milei-Arouxet como mensajes, es muy inusual que un candidato -de cualquier orden (y hasta diríamos de cualquier lugar)- haga un acto en mudo.

Celeste interpretó que “hace tiempo que viene diciendo qué va a hacer por el país y por la gente, no necesita venir a dar un discurso ni a vender espejitos de colores. Ya la gente le creyó, le creemos y sabemos que es el único que nos puede sacar del pozo en el que estamos metidos”.

Coincidimos en parte. Es cierto que viene hablando hace tiempo y el mensaje evidentemente llegó. Fue el ganador de las PASO a nivel nacional y en Olavarría fue segundo, detrás de Juntos por el Cambio, por menos de dos puntos.

Se mantiene con tendencia positiva en las encuestas, por ahora los intentos de golpes de los opositores parecen terminar favoreciéndolo. Habla con los interlocutores afines en los medios -tradicionales y no tradicionales- y si sale de ese entorno, sí parece que se le complica responder. Es decir, tampoco necesita hablar más de lo que ya lo hace.

Pero entendemos que hay otro fenómeno, comunicacional, en paralelo. Javier Milei parece ser el candidato que con su electorado logró construir la comunicación hija de la era de los emojis y memes. Cuando las imágenes reemplazan a las palabras en casi todo orden, la motosierra, la pala y los billetes para firmar son el mensaje. Condensan los significados de las propuestas del candidato y lo que pretenden sus electores.

De hecho la motosierra es el “fetiche” de la campaña libertaria. En Olavarría estuvo en la plaza desde el primer momento y la mayoría de los que llegaban iban a sacarse la foto en pose con la motosierra. Casi todo el tiempo estuvo apagada, hasta que empezó la caravana y así llegó a las manos de Milei. Y hasta le dedicaron una nota con investigación del origen de la herramienta .

Claro que este código de comunicación tiene un límite y se encuentra muy rápido. Porque así como es muy efectiva la condensación de significado en un objeto/imagen, en política el valor está en las palabras, en el despliegue de acciones que implican y en los intereses que afectan. Pero eso es otra etapa y no es algo que en la euforia de un acto partidario como el del viernes, el electorado presente se pregunte.

Además, entre nosotros… por fuera del fenómeno, ¿alguien votaría a una persona que quiere ser presidente agitando una motosierra cual Jason? Más allá de los contextos en los que vivimos y cierta naturalización de la violencia, es muy interesante analizar el simbolismo de por qué en Argentina triunfa un dirigente con este tipo de acciones.



Olavarría, en el primer día de la gira nacional de Bullrich



El viernes electoral lejos estuvo de terminar con la visita del león en Olavarría. Antes de las 9 de la mañana, Patricia Bullrich estaba lanzando su gira nacional de campaña, “Vamos por Argentina”, con transmisión en vivo por algunos canales de noticias. La candidata de Juntos del Cambio estaba en El Palomar donde explicó -palabras más, palabras menos- que su gira iba a recorrer los puntos donde se exteriorizaba “la discrecionalidad y la corrupción del kirchnerismo”. Se extenderá hasta el 20 de octubre.

Para el primer día enumeró los puntos de visita: Ezeiza, Cañuelas, Saladillo, Bolívar y Olavarría. Para el segundo día: seguía en Olavarría, Sierra Chica, Coronel Rosales y Bahía Blanca. Cada mención iba acompañada de la crítica al oficialismo nacional y provincial que argumentaba la visita. ¿Qué dijo de Olavarría? Habló de las vacunas anti-covid perdidas a principios de 2021 recordando el episodio del freezer del Hospital de Oncología. Cuestionó que, en aquella ocasión, mientras el Municipio tenía “el primer vacunatorio”, la decisión del Gobierno fue enviar las dosis “al freezer de un sindicato”. Acusó al kirchnerismo de “mezquindad y discrecionalidad”. Debemos decir, más allá de que el hecho existió y en su momento fue grave, que sonó forzado para la ciudad. Es, en la comparativa, como recordar algo de la primera gestión de Ezequiel Galli, que quedó eclipsado por una contundente victoria en 2019.

¿Qué dijo de Sierra Chica? Simbolizó a la localidad con “la cárcel”: “le vamos a decir a los delincuentes que sigan votando a Massa, que nosotros queremos el voto de los ciudadanos” expresó entre los aplausos de los militantes.

“Nuestro objetivo es terminar con el kirchnerismo de verdad” fue un poco el resumen de la impronta de su campaña. Y así lo mostró ayer en la ciudad: los mensajes fueron dirigidos a cuestionar al oficialismo y a Massa en lo personal. No mencionó a Milei, aunque en una de las actividades internas se refirió a “determinados elementos, que aparecen como lo nuevo en la política, que viene sin nada, como una cáscara vacía” a los que caracterizó como que quieren “impedir que Juntos por el Cambio venga esta vez a cambiar el camino de este país que está totalmente desahuciado”.

Esta gira tiene otro objetivo que es mostrar la unidad de JxC después de las PASO. Con especial hincapié en territorio provincial, la presencia de Diego Santilli muy cerca de Néstor Grindetti es parte de los mensajes centrales que se buscan dejar. Lo leemos en con el refuerzo de los sondeos que muestran que Bullrich no retiene muchos de los votos de Rodríguez Larreta. Por su lado, la candidata destacó en suelo olavarriense que el resultado de las PASO “mostró un triple empate. La diferencia fue exigua y estamos absolutamente convencidos que JxC luego de ese proceso interno, hoy le habla a los millones de argentinos que quieren un cambio verdadero, profundo, que quieren un país ordenado”.



Del fogón a la calle



Ya dijimos que “unidad” fue una clave de la visita de Bullrich y que criticar al oficialismo nacional – “kirchnerismo”- fue la otra. Hay una tercera: mostrar equipo de gobierno. Y traducirlo también en la impronta de firmeza -«coraje»- que transmite la candidata.

Llegó hacia las 23 del viernes a la sede de la Sociedad Rural. Ahí compartió un encuentro con unos 400 militantes y dirigentes. Un fogón con hamburgueseada, era la consigna. La mayoría eran de Olavarría, obviamente, pero alrededor de un centenar llegaron desde localidades cercanas. De los locales, estuvieron dirigentes del Pro -Ezequiel Galli a la cabeza-, de la UCR, el Peronismo Federal y el vecinalismo.

“Tenemos que terminar con el kirchnerismo que no ha dejado de ponerle el pie encima a todos los que invierten y generan trabajo en Argentina y para eso hemos conformado el mejor equipo de trabajo de cara al futuro” resumió Bullrich su mensaje en La Rural. Llegó con el candidato a gobernador, Néstor Grindetti, y el diputado nacional José Luis Espert.

El sábado a la mañana la comitiva se multiplicó varias veces. Diego Santilli, Miguel Pichetto (presidente de Encuentro Republicano y candidato a diputado nacional), Maximiliano Abad (presidente de la UCR bonaerense, diputado provincial y candidato a senador nacional) y Alejandra Lorden (diputada provincial por la Séptima y candidata a la reelección) llegaron a Olavarría para sumarse a las actividades de la candidata. En el plano local, estuvieron además del intendente y candidato, Hilario Galli, Martín Endere, Cecilia Krivochen, Andrea Coronel, Dalton Jáuregui, Franco Cominotto, Sebastián Matrella, Francisco González y Mario Cura, y también integrantes de la Juventud Pro.

Con los dirigentes nacionales y provinciales, además del intendente Galli, iniciaron la agenda con un desayuno en la Cámara Empresaria. Además de las autoridades de la sede estuvieron las de Unión Industrial. Empresarios de variados rubros con actividad local expusieron ante Bullrich su situación, la del sector y plantearon sus demandas.

Luego pasó por el Hospital de Oncología, donde hizo piezas comunicacionales para enfatizar el mensaje que te contamos más arriba. Allí dio una conferencia. Hay que destacar que respondió muchas más preguntas que en la visita anterior, antes de las PASO, aunque con una visita de esta importancia el tiempo siempre es poco y no hay posibilidades de repreguntas.

“Vamos a hacer todo lo posible para ganar en octubre” sin pasar por un ballotage dijo y proyectó que en su eventual gobierno buscará “plantar el programa desde el primer día. Tomar las decisiones desde el primer momento, que den un camino de previsibilidad, de confianza, a los argentinos. Y a eso lo tenemos total y absolutamente preparado”. Más adelante dijo que “vamos a hacer las cosas que hay que hacer para bajar la inflación que hoy es el peor impuesto que tiene la Argentina y a partir de ahí comenzar a ordenar la economía, ordenar la seguridad, la educación y marchar a un país ordenado, que es lo que pide la gente. Y tomar el toro por las astas de los problemas que tenemos permanentemente: bloqueos, piquetes, falta de productividad, vamos a tomar los problemas en serio y desde el primer día”.

De ahí pasó a las críticas a Massa ministro y a Massa candidato. “Tomar medidas que significan tres billones de pesos y que eso solamente lo va a poder sostener con inflación y emisión monetaria, significa hundir a 46 millones de argentinos” se quejó. Afirmó que “Massa hace como ministro y promete como presidente que va a hacer lo contrario a lo que está haciendo como ministro. Un verdadero desastre. Nunca pensamos que podía llegar a este nivel de hipocresía, de mentira y de irresponsabilidad”.

Fin de la conferencia. Bullrich habló con algunas de las personas que se habían acercado para saludarla, respondió sus preguntas, y se sacó fotos con quienes se lo pedían.

La combi partió hacia el centro de Olavarría. No hubo tiempo para la visita al Hospital Municipal que desde el equipo local pretendían. Parada por la sede partidaria de Pro en calle Vicente López y desde ahí una breve caminata por comercios y contacto con los vecinos. Varios se habían acercado especialmente para saludarla, y en la numerosa cantidad de presentes -como ya dijimos, de todos los sectores que componen JxC- la mayoría eran militantes.

Se habían concentrado en la esquina de Necochea y Vicente López, donde aguardaba la combi, y allí alternativamente cantaban en apoyo a Bullrich, a Grindetti y a Galli. Un ratito antes de las 12, los candidatos presidencial y a gobernador se subieron al vehículo y se fueron. Fin de la visita de la ganadora de las PASO en Olavarría.



La arenga que se pasó de largo



Era el momento de los saludos y las despedidas. “Les pido un favor: no podemos permitir que La Cámpora llegue a Olavarría” le dijo Diego Santilli a los presentes, con énfasis en la competencia local. Un mensaje que ya venía repitiendo en la recorrida céntrica, aunque esta vez tenía a Ezequiel Galli de un lado y a José Luis Espert del otro.

Lo que nadie vio venir fue la frase de Espert. “Enterremos a La Cámpora debajo de todas las piedras que hay acá” gritó. Mientras Galli lo saludaba, Santilli reforzó su idea de victoria del actual intendente.

Entre la frase, el tono y la actitud, lo de Espert sonó a demasiado y hasta exagerado para el clima que se vivía, principalmente enfocado en los candidatos propios. “Un poco fuerte. Con que no gane La Cámpora me conformo” comentó un importante dirigente del Pro local inmediatamente después.



Los fondos y Kicillof



En los últimos días, los intendentes de Juntos por el Cambio -Ezequiel Galli entre ellos- insistieron en el reclamo de los fondos que la Provincia adeuda a sus municipios. Uno de ellos, Julio Garro, no descartó ir a la Justicia.

Néstor Grindetti, el candidato a gobernador que además es intendente de Lanús, dijo ayer en Olavarría que espera no llegar a esa instancia ante “un incumplimiento muy concreto de parte de la Provincia de convenios que están firmados”. Estimó en 10.000 millones de pesos la deuda total a los municipios y además proyecto que “si esto sigue así se van a parar las obras. Entonces, lo que el gobernador pretende que es -no sé por qué- castigar a los intendentes porque somos oposición, lo que está haciendo es jorobar a los vecinos porque las obras se van a parar. Y con este nivel de inflación si las obras se paran nunca más van a poder comenzar porque va a haber que renovar los contratos”.

Lo mismo ha dicho Ezequiel Galli, y lo repitió esta semana. Recordó que el pedido de reunión con el gobernador Kicillof “de 58 intendentes” no tuvo respuesta. Torneos Bonaerenses, IOMA, Municipios a la Obra fueron los fondos sobre los que puntualizó las deudas locales. Definió la situación como “asfixia que nos hacen a los municipios de JxC” y remarcó “a Axel Kicillof le pedimos una reunión y ni siquiera nos atiende”. (Fue acá)

En lo referente a lo electoral, después de criticar las medidas de Sergio Massa – “son anuncios de campaña más que decisiones como ministro”- buscó poner de relevancia que “tenemos un candidato de La Cámpora, Maxi Wesner, que está en la misma lista, que se hagan cargo de las decisiones de Massa. Parece que no hubiera vinculación entre el candidato a presidente y a intendente. Están en la misma boleta”. En el mismo sentido que ya lo dijimos de Bullrich, Galli también volvió a buscar polarizar con el peronismo.

Por otro lado, durante la semana se dio una reunión en la sede de Encuentro Republicano Federal: el curismo recibió al candidato a diputado Martín Endere. “Estamos respaldando a un candidato con el que vamos a trabajar. Seguramente será electo sin lugar a dudas. Desde aquí, te brindaremos nuestro apoyo y trabajaremos juntos para que obtengas la mayor cantidad de votos posible en Olavarría” le dijo Mario Cura.

Después habló de “apoyar” el voto a “la lista completa de Juntos Por el Cambio que encabeza Patricia Bullrich. Es importante destacar que esto sería fundamental para nuestra ciudad en términos de gestión y también para derrotar al kirchnerismo, que le ha causado mucho daño a la Provincia de Buenos Aires”. Segunda vez en pocos días que el contador y ex diputado provincial menciona a la candidata presidencial y no hace lo mismo con Ezequiel Galli.



Las dos áreas en la mira



Salud y Desarrollo Humano y Calidad de Vida fueron las dos dependencias con los cambios más fuertes tras el revés del oficialismo en las PASO. Ambas fueron noticia en los últimos días.

Se volvió a resaltar la gestión de salud y del Hospital, esta vez con el dato de las cirugías realizadas en el mes de agosto. “Fue récord” se destacó al dar las cifras.

Además, inició formalmente su gestión la nueva secretaria de Desarrollo Humano, Guillermina Amespil, con la respuesta a una demanda sostenida de la Unidad Piquetera. Mensualmente, la agrupación lleva adelante manifestaciones a nivel nacional que tienen su réplica en Olavarría donde suman demandas puntuales que incluyen pedido de diálogo con autoridades de esa área. La intención de los manifestantes era “sostener el canal de diálogo” que ya habían logrado establecer.

Amespil aceptó encontrarse con los representantes de FOL y Polo Obrero en el acceso al Palacio Municipal, recibió la nota que le entregaron y acordaron un futuro encuentro para tratar los planteos incluidos en esa comunicación.

Hay un tercer tema que por ahora está en sus inicios: el nuevo tramo de negociación paritaria con el STMO ya comenzó. Según se comunicó tras la segunda reunión, que fue el miércoles, estuvo “la recomposición salarial como punto central en la agenda”. Conocido el dato del 12% de inflación del mes pasado y con el INDEC que comenzó a dar datos semanales de inflación, la discusión salarial suma condimentos. ¿Habrá acuerdo antes de las elecciones?

Por otro lado, vamos a señalar dos temas que hacen a la relación del Municipio con la Provincia y la Nación, y a los que hay que consideramos que hay que prestar atención. Uno es la obra del colector cloacal norte. Recordemos que en junio y julio se licitó en tres partes con financiación del ente nacional ENOHSA: las obras ya deberían haber comenzado, pero aún no se envió el anticipo de fondos para las empresas adjudicatarias.

En tanto, en Azul se vio la paralización de una línea del transporte público y la otra aguardará a esta semana para definir si se pliega: los choferes iniciaron un paro por tiempo indeterminado ya que no cobraron la totalidad del sueldo y les adeudan aguinaldo. La empresa adujo que les adeudan cinco meses de subsidios que paga la Nación y que hay algún problema administrativo en la Provincia para recibir los pagos. Si bien en el vecino distrito hay además un conflicto con el estado municipal que contribuye a la complicación del panorama, la demora en el pago de subsidios es generalizada en todo el país por fuera del AMBA. Desde Olavarría se ve con preocupación la situación: “van a asfixiar a los municipios y a las empresas también” interpretó un funcionario local, usando las mismas palabras que Ezequiel Galli para hablar de las deudas de la Provincia con la gestión local.



Con los pies en Loma Negra



La localidad fue ayer el punto de actividades de campaña de Maximiliano Wesner. En la plaza central se reunieron numerosos militantes y vecinos para escuchar al candidato de Unión por la Patria y salir en el reparto de folletos casa por casa. Pegar la palabra “gestión” al nombre del candidato ha sido una variable importante de la muy prolija campaña de este sector. La decisión se sostiene en cada mensaje y comunicación sobre Wesner quien, hasta ahora, concentra exclusivamente sobre su figura el protagonismo.

“Para nosotros Loma Negra es igual que cualquier barrio de Olavarría, sus vecinos no son de segunda” subrayó. Además, de contemplar la visión de “relegados”, Wesner apuntó su mensaje a las principales demandas de los lomanegrenses: salud e infraestructura. “Las localidades son preponderantes en nuestra plataforma. Por eso decimos que hay que abrazar a Olavarría de afuera hacia adentro y desplegar un trabajo descentralizado” dijo.

El candidato ganador de las PASO sabe que tiene que sumar para mantener el primer puesto en la general y su objetivo es que la victoria sea indiscutible. En ese sentido, el pedido a la militancia fue “salir a convencer” para “lograr un resultado contundente en octubre”.

“La alegría que tenemos se contagia, la unidad de concepción es cada vez más grande. Salgamos a convencer no solo con propuestas sino también con la gestión que ya venimos mostrando en cultura, viviendas, salud, deportes y muchas otras áreas” concluyó.

En esa línea, en la semana mostraron gestiones vinculadas con el área deportiva provincial y con el Programa de Fomento de la Fruticultura Bonaerense. Además, publicó visitas a la sede del AMCO y al barrio Fonavi de Olavarría, y ayer estuvo por la tarde en la fiesta de la Primavera en el parque Eva Perón.

En tanto, el viernes Wesner estuvo en el acto que encabezó el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis con el inicio de las obras de construcción de autopista en la ruta 3 en casi 10 kilómetros en San Miguel del Monte.

Es curioso ver, en la comparativa, las estrategias electorales de los espacios: mientras en las dos visitas nacionales se vieron conceptos o actitudes violentas (la motosierra y las piedras) la campaña de Unión por la Patria ha ido por un carril más vinculado a la alegría y la construcción de lo propio. Incluso, de no sumarse a este tipo de polémicas ni responder, ni recoger el guante. Que las cosas hablen por sí solas.



Cortitas



Un paso más cerca del loteo en Sierras Bayas. El Concejo Deliberante aprobó la donación de tierras de Perforadores del Sur SA para destinar a viviendas. El avance del trámite llegó después de al menos seis años de espera de los vecinos. Unos 50 estuvieron en la sesión y celebraron el resultado positivo.

El tránsito, alerta permanente: ¿sobra un carril de circulación? Olavarría alcanzó 11 víctimas fatales del tránsito. En esta entrevista que presentó Radio Olavarría, la ingeniera civil Silvana Gobbi, integrante del grupo de investigación de Movilidad Urbana de la FIO, afirmó que “tenemos un problema con el factor humano, pero también falla la infraestructura”. La falta de estadística local es una de las problemáticas: cuentan con la de 2021, pero hay muchos años previos sin datos.

Litio en suelo bonaerense. Hace un mes, la Subsecretaría de Minería de la provincia firmó un convenio para hacer exploración en búsqueda de este material. El subsecretario, Federico Aguilera, explicó en En Línea que “hay ciertos indicios geológico” para un resultado positivo aunque aclaró que debe ser corroborado para después determinar “que sea factible su explotación”.