Wesner, el sinónimo de la serenidad durante el debate electoral

Florencia Quiñones – Especial para Agencia Comunica (*)

Previo al inicio del debate se lo vio nervioso debido a que no encontraba el retorno de audio, pero una vez que se pudo resolver el inconveniente casi al instante no tuvo más complicaciones. Su actitud fue seria y mantuvo un semblante formal a lo largo de toda la noche, con una leve sonrisa en su rostro cada vez que dirigía la mirada hacia el sector donde se encontraban ubicadas las personas y referentes del partido que lo acompañaron. A través de ese gesto se pudo percibir cómo intentaba transmitir tranquilidad y calma durante los minutos en donde no se encontraba ante el micrófono.



El candidato a intendente de la localidad por parte del partido Unión por la Patria asintió con aprobación al escuchar, durante la introducción, las palabras acerca de la importancia de la educación pública y del rol fundamental que cumplen las instituciones universitarias de la ciudad en la formación de profesionales. Con esta actitud demostró su postura frente a un eje tan importante, sin la necesidad de agregar palabras al respecto.



En el bloque de presentación, Wesner saludó tanto a los presentes en el lugar como así también a quienes estaban desde el otro lado mirando la transmisión. A continuación contó su formación académica, la importancia de su familia en su cotidianidad y las propuestas que mantiene desde su partido político. Algunas de ellas fueron el fortalecimiento de las pymes, el impulso de la industria del turismo, la descentralización del sistema de salud, la creación de eventos culturales constantes, el turno vespertino en los jardines de infantes y la formación de una mesa de gestión integral, entre muchas otras.



Resulta interesante recalcar la constante gesticulación y movimiento de sus manos a la hora de hablar, lo cual lo ayudó a reforzar aquello que estaba enunciando. En su discurso utilizó palabras concretas y trató de expresar el mismo sin recurrir a la lectura de los papeles ubicados encima de su atril. Algo que reiteró múltiples veces fue que todo lo propuesto se iba a realizar a partir del 10 de diciembre, una forma de transmitir su confianza en la llegar a la intendencia de la ciudad.



Cuando era el turno de hablar de los demás candidatos, Wesner respiraba profundo y miraba hacia abajo sin emitir palabras ni hacer gestos que evidenciaran su posicionamiento ante lo que estaba escuchando. Tan solo miraba hacia el frente, con una actitud serena que lo caracterizó durante todo el debate y tomaba agua en momentos esporádicos.



En medio de cada eje se dieron dos pausas de tres minutos de duración, momentos breves en los cuales Wesner bajó del escenario y se acercó a hablar con quienes lo estaban acompañando. Se pudo ver cómo armaron una pequeña ronda en la que debatieron algunas cuestiones y aconsejaron al candidato para continuar con el evento.



Los candidatos tuvieron espacios para preguntarse el uno al otro y efectuar reclamos acerca de múltiples temáticas sociales, políticas y económicas importantes para Olavarría. En varias oportunidades el representante de Unión por la Patria fue contrarrestado y puesto en tela de juicio, por ejemplo cuando Mestralet señaló su apoyo a Helios Eseverri (que sostuvo a genocida “Pájaro” Ferreyra en un caro público) apuntándole con el dedo o cuando Arouxet criticó su propuesta de plan de viviendas, pero Wesner no reaccionó en ninguna ocasión a los planteos de los otros candidatos, por el contrario, les respondió con tranquilidad y sin adjudicar cargos a ningún otro partido político ni candidato allí presente. Otra cuestión llamativa en su relación con el resto de los candidatos fue que no los miró a los ojos en ningún momento, ni cuando le hicieron preguntas ni en los momentos que debió responderles.



Finalmente, luego de finalizada la ronda de cierre donde se reforzó lo expresado a lo largo de todo el evento, se dio por finalizado el debate electoral. Los cuatro candidatos aplaudieron junto con el público allí presente y se trasladaron arriba del escenario para saludarse amablemente entre sí. Luego del saludo, Maximiliano Wesner bajó y se reunió con quienes lo acompañaron durante la jornada para intercambiar sonrisas y palabras de agradecimiento. Se lo vio conforme con el desarrollo del debate y a gusto con su participación en el mismo.



(*) Nota y cobertura realizada en el marco de la Cátedra Periodismo Digital

