«Ya no tenga más ganas de seguir», dijo el Indio

Ale Casamayou

Carlos “El Indio” Solari, a sus 74 años, anunció que debido a su enfermedad no va a presentarse más en vivo después de más de cuatro décadas sobre los escenarios. “En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el Parkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla”, sostuvo el músico en diálogo con el periodista español Mariskal Romero, dando la peor noticia para sus fans.

“Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes, porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”, agregó.

“Esto lo tengo decidido hace mucho tiempo, desde que les entrego, les regalo la banda, la marca a Los Fundamentalistas, porque se portaron conmigo con entusiasmo y emoción durante estos quince años que estuvimos juntos”, confió.

“Estoy preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario, por momentos cuando los veo a los chicos me viene una cosita, pero no es un drama”, señaló.

No obstante, esta retirada no significa una ruptura en su vínculo con la música. “Ya no tengo más ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. ‘El Indio’ ya cumplió su tiempo y el míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. Me gustaría hacer diez, doce canciones para que las cante la gente”, aseveró. (DIB) ACR

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp