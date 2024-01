«Nunca imaginé que iba a tener tanta trascendencia»

Maxi argumenta que los precios de los repelentes no aumentaron tanto con relación al pasado año. Aun así la gente se aplica por 500 pesos. FOTOS NACHO CORREA





Maxi Lemos posteó el lunes por la mañana en una historia de Instagram una imagen con la frase en el pizarrón: «Hay Off suelto $ 500 la aplicación (de adelante y de atrás)». El mismo pertenece a su comercio ubicado en la rotonda del Balneario Municipal.

Se viralizó en menos de un día llegando a otras redes sociales y a medios regionales y nacionales. En la mayoría de los comentarios se destaca la novedosa ocurrencia, otros argumentan el ingenio basado, tristemente, en la crisis económica y otros simplemente se preguntan si se trata de «una joda».

En una entrevista con el Diario El Tiempo habló de lo que se generó tras el cartel

«Te aplico y te cobro»

En principio comentó que la idea fue suya y cómo se fue dando el desarrollo del «emprendimiento».

«Me pasó primero que no conseguía Off ante tanta demanda y cuando lo hice los clientes miraban el precio y algunos se confundían porque hay uno que vale 9500 y lo dejaban. Ante esta situación les pregunté ‘¿qué pasa?’ y me respondían que tenían en sus casas. Entonces pensé en venderlo fraccionado, es decir, te aplico y te cobro», explicó.

Reflexionó que «nunca me imaginé que iba a trascender tanto».

Consultado sobre si la gente, además de asombrarse, aceptó la iniciativa, puntualizó que «sí, muchos lo compraron, otros se lo siguen aplicando».

Del mismo modo dijo que «subí el post el lunes a la mañana y a la noche me escribían conocidos que se estaba viralizando, me acosté y cuando me desperté el martes mi teléfono explotaba».

Maxi contó que «salió en Canal 13, América y creo que Crónica, estoy un poco perdido y ahora (por el martes a la nochecita) me pasaron el link de TN».

Sobre qué llama la atención de la mayoría de la gente, remarcó que «lo novedoso, que la gente se aplique repelente en forma fraccionada».

«La gente se acerca, además de comprar Off se genera cierto movimiento. Nunca imaginé que iba a tener tanta trascendencia, si hubiese sabido no lo escribía con esa letra horrible, le hubiese pedido a alguien que lo haga por mí».

En segundo término Maxi contó que hace cuatro años que cuenta con el local y que años anteriores no había tantos mosquitos.

«El año pasado los repelentes se me vencieron y son caros, siempre fueron costosos. El año pasado valía 3000 pesos un repelente y la lata de cerveza 500. Este año la cerveza vale 1300 y ahora un repelente vale 6000 pesos, así que si se comparan precios con el 2023, es barato», argumentó.

Para terminar, ironizó «ahora estoy obligado a tener una idea original cuando suba algo al pizarrón».