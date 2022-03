8M: La Unión Industrial recomendó qué hacer y qué no en las empresas

Comunicado.

Este 8M es una gran oportunidad para repensar las relaciones de género en el trabajo, promover cambios para la inclusión y el desarrollo de las mujeres, e invitar a los varones a involucrarse.

Con motivo de conmemorarse hoy -8 de marzo- el Día Internacional de la Mujer, desde la UIO compartimos una serie de recomendaciones sobre el qué hacer y qué no hacer dentro de la compañía en relación a esta fecha.

.

¿QUÉ SE CONMEMORA EL 8M?

Aunque el origen de la conmemoración puede remontarse a una manifestación de trabajadoras de 1857 en Nueva York, el suceso que marcó el 8M moderno fue la tragedia de un incendio industrial en la misma ciudad, el 25 de marzo de 1911, que causó la muerte de 146 trabajadoras textiles, en su mayoría jóvenes inmigrantes.

Su impacto convirtió al Día Internacional de la Mujer en una fecha emblemática, oficializada por la ONU en 1977.

.

¿CÓMO NOS INTERPELA HOY EL 8M?

Hoy, el Día Internacional de la Mujer, ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los logros y progresos alcanzados en materia de igualdad de género. Pero también, sobre las desigualdades y la desvalorización de los aportes de las mujeres que continúan arraigadas en las estructuras sociales, económicas y políticas.

El 8M es una oportunidad para visibilizar estas desigualdades y promover las transformaciones necesarias para incluir y desarrollar a las mujeres como individuos de pleno derecho y en igualdad de condiciones que los varones.

.

¿TENEMOS QUE FELICITAR A LAS MUJERES?

En general, se tiende a pensar que el «Día de la Mujer» es una fecha en la que tenemos que «agasajar» a nuestras colaboradoras.

Pero es necesario dejar en claro que en el Día Internacional de la Mujer NO se celebra la femineidad de las mujeres.

Muchos mensajes de «felicitación» no sólo tergiversan el origen y el objetivo del 8M, sino que incluso reafirman estereotipos de género y los micromachismos que sostienen las relaciones desiguales de poder.

.

EN CAMBIO

En lugar de felicitar a las mujeres, sería bueno distinguir a personas -varones o mujeres- comprometidas/os con la igualdad de género, role modelos y referentes internas/os sobre el tema.

.

¿VAS A DAR REGALOS?

Si se ofrecen presentes y reconocimientos, lo ideal sería ofrecerlos tanto a mujeres como varones, y que los mismos tengan alguna relación con los objetivos de la empresa respecto a la igualdad de género y/o con el desarrollo de las mujeres en el mundo del trabajo.

Evitá ofrecer a tus colaboradoras regalos o actividades estereotipantes, como objetos para el cuidado de la mujer, chocolatería, productos de belleza o arreglos florales

.

¿QUÉ HACER SI NUESTRAS COLABORADORAS QUIEREN IR A LA MOVILIZACIÓN DEL 8M?

Desde 2017, para cada 8M se lleva a cabo el Paro Internacional de Mujeres.

Hay que tener en cuenta que posiblemente algunas de tus colaboradoras deseen participar de la movilización que se realizará el 8 de marzo.

De ser así, se puede pensar internamente cómo brindarles la posibilidad de tener el día libre de reuniones y visitas a clientes o proveedores, salir antes de sus horarios laborales y coordinar con sus colegas para que les brinden respaldo en ciertas tareas.

Es importante tener en cuenta que el objetivo es que cada colaboradora tenga la libertad de participar o no de la marcha, sin presiones.

Brindar esta posibilidad a las colaboradoras demuestra el compromiso de la empresa con el tema.

.

¡INVOLUCRÁ A TUS COLABORADORES VARONES!

Para interpelar a su compromiso personal con un espacio de trabajo inclusivo, se les puede compartir las iniciativas que lleva a cabo la organización, invitarlos a participar en talleres de reflexión y concientización, a mostrar empatía con las barreras que enfrentan las mujeres en el mundo del trabajo, informarles sobre los costos que implica para ellos una división rigurosa de roles entre géneros, entre otras medidas.

.

¡ENFOCATE EN LOS DESAFÍOS DE TU EMPRESA!

El 8M debe ser una jornada de reflexión en torno a las asignaturas pendientes

a nivel social, pero también la ocasión sirve para compartir contenidos

orientados a los desafíos particulares que puede enfrentar tu empresa:

• Balance de género en la organización

• Deconstrucción de estereotipos y roles de género

• Baja participación de mujeres en áreas de negocio u operativas

• Espacios libres de discriminación

• Acceso a condiciones dignas de empleo

• Violencia y acoso en el ámbito del trabajo

• Corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado

• Desarrollo de carrera de mujeres

• Construcción de estilos de liderazgos propios libres de estereotipos

.

PEQUEÑAS ACCIONES, GRAN IMPACTO

Para renovar el compromiso de tu empresa se pueden generar las siguientes actividades:

• Campaña interna de comunicación sobre lo que realmente se conmemora el 8M

• Workshops de Diversidad & Inclusión, donde se debatan temas como perspectiva de género, equidad, familias diversas, corresponsabilidad, violencia en el ámbito del trabajo

• Charlas motivacionales o encuentros con referentes mujeres de la empresa o externas

• Videos de manifiesto de compromiso con la participación de mujeres y varones en distintos niveles o áreas de la empresa

• Comunicar los avances hacia la paridad de género en la organización y de las iniciativas que llevan adelante

• Lanzamiento de nuevos programas y políticas de género

.

Fuente: R.E.D Red de Empresas por la Diversidad; Universidad Tocuato Di Tella

