A horas de la llegada del presidente a Loma Negra denuncian precarización laboral

Con un video grabado por el mismo Secretario General de AOMA, Alejandro Santillán denuncian presiones a los trabajadores por parte de las empresas MINERAR y LOMA NEGRA.

Santillan relata que en la cantera de Loma Negra, que opera la empresa Minerar, los trabajadores son acosados con escribanos de ser los responsables de la baja producción, cuando la empresa aduce faltante de cemento.

En el video se muestra una trituradora que no funciona y una fila de volquetes esperando para depositar la piedra extraída.

Texto completo del relato de Santillan:

Hola, gente, qué tal? Soy Alejandro Santillán Secretario General de AOMA Olavarría. En este último tiempo la empresa Minerar y Loma Negra vienen aduciendo que los trabajadores no colaboran, obviamente con el encubrimiento y el aval de algunos funcionarios , de esta empresa, una multinacional, que la verdad que dejan mucho que desear.

Hoy mis compañeros, están trabajando con la presión de Escribanos. Una presión laboral que la verdad que nos preocupa muchísimo que lo venimos denunciando en el Ministerio de Provincia.

En el Ministerio de Provincia se lo sacaron por la falta de seguridad por el mal encuadramiento que tienen mis compañeros y hoy lo tiene el Ministerio de Nación, donde hoy nos sentimos que algunos funcionarios del Ministerio de Nación están siendo funcionales a la empresa.

Hay una escasez de cemento, dónde le aducen de que los trabajadores no colaboran. Tienen a presentar planillas donde no se llega a la producción por una leyenda que se llama huelga.

Hoy estamos en una conciliación obligatoria, que no entendemos por que no es legal, porque la empresa no se sienta discutir a solucionar las cosas que tenemos que solucionar.

Pero estas cosas no la muestran los trabajadores, ahí tenemos cinco equipos donde están dispuestos para volcar en la trituradora para alimentar a la cementera.

La trituradora con algún tipo de defecto o algún tipo de problema y estas cosas se convierten en huelga enseguida no se hacen cargo de que las cosas no están en condiciones.

Ahora a la brevedad viene un funcionario y compañero, un presidente donde nosotros laburantes, luchamos mucho y participamos para que hoy esté en el lugar que está.

Nosotros queremos que estas cosas también se sepan. Que no los culpen a los trabajadores por las incoherencias y las cosas que hacen mal las empresas multinacionales y sobre todo que le paguen como corresponde a los laburantes.

Ojalá que se intérprete bien lo que estoy diciendo yo que estoy haciendo. Hoy Loma Negra es un símbolo de precarización laboral en Olavarría y en otras ciudades también con AOMA y con nuestro secretario General estamos haciendo todo lo posible para que esto se regularice para que los trabajadores esté bien y que trabajen de una manera ordenada y segura.

Lamentablemente, hay algunos funcionarios que son empleados de estas multinacionales y terminan fallando en contra de los trabajadores. Como hace 2 años atrás que sufrimos tres conciliaciones obligatorias por el mismo tema.

Un saludo para todos que nos comparten y que se entere todo el mundo, quién es Loma Negra y quién es MINERAR.

Video:

Demostramos en este video la real situación que ocurre en Minerar y Loma Negra , donde se acusa a los trabajadores de hacer huelga , de bajar la producción de cemento y no colaborar . La realidad es otra , maquinaria en malas condiciones que no sólo paralizan la producción ( en el video vemos 5 unidades sin poder descargar porque la trituradora no funciona ) sino que ponen en riesgo la vida y seguridad de sus empleados. Pedimos responsabilidad, respeto por las leyes y seriedad , algo que como se ve no se hace y se culpa a los trabajadores.

