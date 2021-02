Aclaran que las 2,2 millones de vacunas de Covax son solo un primer envío

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aclaró que la Argentina no recibirá solo 2,2 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que esa remesa será la primera de una serie de envíos hasta llegar a las 9 millones comprometidas inicialmente.

El funcionario nacional participa de una reunión con integrantes de la comisión de Salud de la cámara de Diputados. Su presencia había sido solicitada por la oposición -que la semana pasada se negó a concurrir a un encuentro en su despacho- para conocer detalles sobre el plan de vacunación, en medio de las demoras producidas por la falta de entrega de dosis por parte de los laboratorios que producen la Sputnik V.

“No sé si por error hoy los medios dicen que nos bajaron de 9 millones de dosis a 2,2 y eso no es así. Es lo primero que nos van a mandar”, dijo el ministro e informó que por ese contrato el país ya pagó 31 millones de dólares.

La polémica se inició esta mañana, cuando la OMS anunció el reparto de las vacunas del sistema internacional Covax, un fondo global constituido junto a la Alianza Gavi para las Vacunas que tiene por objetivo garantizar el acceso a países con menores recursos.

Si bien Argentina había pactado recibir 9 millones de dosis, la OMS indicó que recibirá unas 2.275.200 de la vacuna de AstraZeneca/Oxford durante el primer semestre del año. El organismo mundial indicó que se hará una primera asignación de 336 millones de dosis de AstraZeneca/Oxford a 145 países, y de 1,2 millones de la de Pfizer y BioNTech a 18 países.

No obstante, desde el Gobierno aclararon que este no será el número final que el país reciba a través de Covax, sino que se trata de una primera entrega que se enviará incompleta debido a las dificultades de los laboratorios para cumplir con los plazos de entrega comprometidos.

Respuestas a la oposición

Sobre las críticas de la oposición al manejo de la información sobre las vacunas, González García indicó que “hemos trabajado con los poderes legislativos y fue un trabajo mancomunado, algo que siempre tuvimos fue la transparencia. El ministerio informa todo desde su página, como nunca antes”.

Respecto de la vacuna Sputnik V, el ministro aclaró que la publicación de los resultados de los estudios en la revista The Lancet sirve para que los que tenían dudas puedan “creer en la vacuna”, pero aclaró que “ninguna vacuna se aprueba por lo que sale en una revista”

En esa línea, resaltó: “Nosotros tenemos el orgullo de tener al ANMAT, pero la noticia de ayer sirve para que la gente que la había puesto en duda, pueda creer en la vacuna”.

En cuanto a las negociaciones para contar con una de las vacunas producidas por China, González García aseguró que las charlas aún continúan “porque pide muchas más dosis” y tampoco pasó aún “todas las pruebas correspondientes”.

Respecto de Pfizer, aseguró que el laboratorio “se comportó muy mal con nosotros”, y dijo que no se llegó a un acuerdo porque la compañía no aceptó uno de los artículos de la ley de vacunas aprobada a fines del año pasado por el Congreso.

“Las compañías y sobre todo Pfizer fueron muy insistentes sobre una serie de requisitos, por eso tuvimos que sacar la ley en 2020 que tuvo pronto despacho. Hay un artículo que cuando les mando la ley para firmar el contrato, Pfizer dice que no lo quiere firmar”, aseguró, al tiempo que recordó que en nuestro país se realizó la mayor prueba en humanos del antiviral.

“Yo he tenido una gran desilusión. Yo no sé si es que no tienen las vacunas suficientes o si existe otra razón porque el proceder de la empresa no es correspondido con cómo se ha comportado la Argentina. Nosotros estamos abiertos a cualquier negociación que no requiera ceder soberanía o cambiar las leyes. Muchos países están teniendo problemas con Pfizer”, dijo. (DIB) JG