Acusan a un empresario de querer tapar una calle con una pared

La medida la habría dispuesto tras un violento robo sufrido este fin de semana.

Vecinos del Barrio Isaura lograron parar una obra que había ordenado el propietario de la estación de servicio Shell, ubicada en Rivadavia y 226 que éste sábado sufrió un violento robo a mano a armada, dejando como saldo al playero herido de un disparo.

Los vecinos llamaron a En Línea Noticias al lugar y contaron lo sucedido ésta semana. Una mujer fue la que logró detener la construcción del muro que iba a cerrar la calle Vicente Lopez y 108 en el Barrio Isaura.

María Marta Molina señaló que, «Esto no se puede cerrar de ninguna manera, no sé con qué argumento el señor Intendente ha dado la orden de cerrar la calle supuestamente al señor Pascua. Pascua dice que la gente que le entra a robar es la gente del barrio Isaura, aca es toda gente trabajadora como usted ve en el barrio, es un barrio tranquilo, acá, no hay problemas, la gente que viene a robar, no es de acá, es de afuera porque lo sabemos,» señaló.

La vecina indicó que, «Entonces nosotros lo que queremos es que esta calle quede libre porque acá hay una persona con un paro y la ambulancia tiene una salida acá. Hay un incendio, los bomberos entran y salen por acá.»

«Entonces no pueden cerrarnos la calle cuando realmente es una calle pública, está cortada por la ruta perfecto. Incluso el señor Pascua ocupa parte de la vía pública con una balanza y ocupando parte de la vereda.»

La vecina explicó que, «esta obra, ahora está parada porque nosotros nos quejamos pero ya le abrieron cimientos. Desde que nosotros estamos acá vimos como dos autos que tuvieron que volverse porque este señor abrió cimientos y dejó los bloques en el medio de la calle.»

María Marta Molina explicó que, «esto comenzó después del robo, ayer estuvieron todo el día abriendo cimientos. Llamamos a Control Urbano, que puso un móvil para que no siguieran trabajando, que les agradecemos un montón a la gente de Control Urbano. Pero tampoco podemos tener a Control Urbano las 24 horas del día para que los señores no sigan trabajando. De todas maneras el tránsito está interrumpido porque hay una zanja, están los bloques, las vallas que usted ve las acabo de correr.»



La mujer dijo que, «Pascua se cree que por más que tenga todo el dinero del mundo no es quién para apropiarse de una calle. El señor intendente no tiene problemas, porque el señor Intendente vive en el centro. Si no tenemos respuesta del señor Intendente vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte porque no vamos a permitir que nos tape un lugar donde pasa la policía, donde pasan los bomberos, donde pasa la ambulancia,» finalizó.

