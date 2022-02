Adrián Guevara y la explosión de Enaex: «Era evidente que nosotros no podíamos ingresar ahí»

El Jefe de Defensa Civil contó que Bomberos de Olavarría trabajaron con un sistema que permitió arrojar agua sin poner en riesgo a los voluntarios. Además recordó el antecedente de la explosión de la fábrica Dieterle en Sierras Bayas, donde también hubo fallecidos. El angustiante llamado de la encargada de seguridad de la fábrica.

El Jefe de Defensa Civil de Olavarría e integrante del cuerpo de Bomberos de Olavarría, Adrián Guevara habló con En Línea Noticias sobre el trabajo que llevaron adelante los bomberos de nuestra ciudad luego de la trágica explosión que se registró en la fábrica Enaex. Guevara estuvo al frente del operativo hasta la llegada de la División de Explosivos.

Ph: En Línea Noticias.

En un principio Adrián Guevara contextualizó lo que sucedió en la fábrica al afirmar que en el Partido de Olavarría existen antecedentes de este tipo de hechos, “en realidad existieron accidentes de estas características, yo recuerdo haber ido a la explosión de los polvorines de la fábrica Dieterle donde fallecieron creo que dos personas. Son cosas que no te las olvidas nunca más, esa fue una explosión que se escuchó acá en Olavarría” al respecto agregó, “era otro tipo de explosivos, Dieterle era una fábrica vieja, creo que fue una de las primeras fábricas de Olavarría”.

Volviendo a Enaex dijo, “evidentemente la situación que se generó el viernes es algo que llama mucho la atención, más que nada por los estándares de seguridad y todas las cuestiones que se aplican hoy por hoy”.

Sobre el desenlace fatal expresó, “uno cuando llegó se presumía el desenlace, este tipo de accidentes es como que no te perdona. No te da tiempo a nada”.

Posteriormente en la charla con En Línea Noticias dijo que sucedió cuando fueron convocados los Bomberos “entra el llamado, estaba el segundo Jefe en el Cuartel y me dice Adrián cámbiate y anda. Entonces tuve que agarrar la camioneta e irme hasta el lugar. Nosotros con Enaex trabajamos hace mucho tiempo en capacitación, en simulacros. Siempre desde el Cuartel. El conocimiento de la planta y el conocimiento de cómo era el sistema los tengo. Ya se había comunicado para que el destacamento de Sierras Bayas comenzara a moverse y llegamos juntos, cuando uno llega se pone en contacto con el máximo responsable y quien puede darnos información. Nosotros no vamos a ingresar hasta que no se nos asegure que el personal no corre peligro”.

Foto: En Línea Noticias.

Contó además que antes de llegar recibe un llamado de la mujer que en ese momento estaba al frente de la seguridad de la fábrica y expresó, “totalmente angustiada, llorando, pidiendo la ambulancia, porque en el conteo de la evacuación le faltaban cuatro personas. Ese fue el primer dato. Yo luego me pongo en contacto con el gerente de la planta y él me indica que hay cuatro personas desaparecidas, que hubo una explosión de un camión y un polvorín y con el riesgo de que explote un segundo polvorín” y resumió, “ahí comenzamos a tomar medidas de distanciamiento y zonas de protección, el gerente estaba desesperado por las personas que faltaban”.

“Era evidente que nosotros no podíamos ingresar ahí”, resumió y relató que utilizando el Drone de Defensa Civil pudieron tomar dimensión e iniciar el armado del operativo que incluyó el despliegue de seguridad y ambulancia. Al mismo tiempo contó ya estaba en camino la División de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Expresó que se extinguieron pastos naturales en distintos sectores que se habían prendido con posterioridad a las explosiones. “Eso provocaba el riesgo que el incendio se fuera extendiendo a otros sectores de la fábrica. Había que trabajar en un lugar de seguro, hasta que llegó el personal de Azul”, dijo en referencia a la División de Explosivos.

Foto: Drone En Línea Noticias.

Fue la División de Explosivos de Azul al su arribo según Guevara quienes determinan que “el segundo polvorín estaba encendido, porque había imágenes que se veían que tenía fuego y que no iba a explotar, que no iba a existir un estallido. Entonces se dispone la extinción del incendio con un sistema que se llama cadena de bomba. Eso es a través de un reservorio de agua que tienen en un tanque australiano que tienen en la planta, eso no abastecía un camión, ese camión impulsaba el agua a otro camión y desde ese camión impulsaba el agua a un monitor fijo que no necesita de una persona para ser operado, lo plantas y es un equipo que tira un chorro de agua durante el tiempo que vos quieras”.

El Jefe de Defensa Civil que además estuvo al frente del operativo de los Bomberos continuó relatando que, “la disposición del monitor fijo, lo hizo personal de explosivos. Nosotros lo que hicimos acompañar hasta el límite de seguridad que eran esos quinientos metros. Ahí fue agua a morir, más o menos estuvimos tirando agua hasta las 18 horas, habíamos empezado a las 14.30. Dirigiendo en principio a las paredes del polvorín que estaba prendido fuego, primero se lo enfrió y después se corrió a chorro pleno a la boca del mismo. Eso se estuvo trabajando hasta que llega la división de explosivos de Mar del Plata que quedaron a cargo, hasta que se extingue el incendio y nos hacen retirar el servicio y llegamos a las 19.30”.

Como se informó desde Bomberos este sábado volvieron a registrarse detonaciones en el mismo contenedor lo que obligó a realizar un nuevo servicio.

