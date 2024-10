A 20 años de la desaparición de Esteban Navarro: «Wesner en 20 años es el primer intendente que me escuchó»

Este lunes a las 8 de la mañana se realizó un acto «de Memoria» al cumplirse 20 años de la última vez que se vio con vida a Germán Esteban «Mara» Navarro. El acto se realizó en la intersección de las calles España y Lisandro de la Torre y contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner y el presidente del HCD, Guillermo Santellán.

Allí, la madre de Germán Mara Navarro, Graciela Alderete, dialogó con el periodista Martín Rodríguez y señaló que, «Maximiliano Wesner en los 20 años es el primer intendente que me ha escuchado en pedir algo que me lo deberían haber dado en su momento, no ahora. La justicia, bien, gracias. Está todavía así, como averiguación, causales de muerte, siendo que hace 20 años y que en un tiempo la provincia daba una recompensa por el asesinato de mi hijo. Entonces, no, acá se tapó todo, todo. Política, judicial, policial, todo. Todo el mundo estuvo involucrado.»

Alderete remarcó que a pesar que han pasado 20 años, nunca pierde las esperanzas de que se haga justicia, «mientras que viva, nunca las voy a perder. La esperanza es el último que se pierde. Hace años, años, que no sé nada de la causa. Yo me presenté a pedir una copia. Me pidieron un certificado de nacimiento de mi hijo, como a atestiguar yo que era la madre. Vengo pidiendo 20 años. ¿Qué te parece? Y voy a defensores de pobres y ausentes y me dicen que no me pueden defender ni presentarme como la madre de Esteban, que ellos están para defender a los imputados.»

«Entonces le digo, nada me has dicho, ahora voy y consigo un arma. Lo agarro, lo mato al tipo que dicen que es el que asesinó a mi hijo y vengo a que vos me defiendas. Ah, no, pero eso no es… Y sé lo que me estás diciendo. Estás defendiendo a los chorros, los asesinos y a mí para hacerme una presentación en la justicia para poder pedir la causa, una copia, porque no pedía la causa. Ni pedía más justicia, ni pedía nada. Yo pedía la causa para el libro.»

«No, yo voy a seguir pidiendo justicia. Justicia por Esteban. Por Esteban y por otros crímenes impunes que hay, pero principalmente por mi hijo.»

El acto incluyó la plantación simbólica del primer árbol; junto a las palabras alusivas por parte de la mamá de Mara y la concejala Hosanna Cazola, edil que presentó el proyecto de comunicación en la última sesión ordinaria del HCD. También se anunció que se dispondrá un “jardín polinizador” que llevará el nombre de Mara, como símbolo de la consigna “Si no hay justicia habrá memoria”, el proyecto fue presentado públicamente esta mañana.

