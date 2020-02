Femicidio de Valentina: “Me decía siempre que iba a terminar como su mamá”

Un testimonio volcado en la investigación que investiga el femicidio de Valentina Gallina muestra la violencia que Pais ejercía contra su víctima.

“Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 o acercate a la Comisaría de la Mujer y la Familia las 24 horas”.

No es uno sino varios los testimonios que están volcados en la investigación del femicidio de Valentina Gallina. En todos se repite un mismo patrón: antes de su muerte Valentina había sido, más de una vez, víctima de la violencia de Pais, quien hoy está preso.

El Juez Carlos Villamarín, precisamente al haber leído esos testimonios, sostiene: “la relación que mantenía Valentina con Pais era de extrema vulnerabilidad, estando sometida mental y psicológicamente a sus impulsos, seguramente por el consumo de estupefacientes, donde se había naturalizado la violencia como comportamiento tanto hacia ella como a otras personas.”

Una testigo, y amiga de Valentina, es la que cuenta y permite reconstruir como era ese vinculo. Por integridad de la persona que declaró en la causa no se da a conocer su identidad pero si fragmentos de los dicho en el expediente judicial.

“Valentina me decía siempre que iba a terminar como su mamá y como orgullosa me lo decía”, se lee en la declaración testimonial entre las fojas 115 y 117 del expediente. Claramente era en referencia a Valeria Cazola que fue asesinada por su pareja de aquel entonces.

La misma testigo señala que antes de esta última etapa Pais y Valentina ya había tenido una relación en el año 2018. Esa relación se cortó aunque luego la testigo señala: “no me acuerdo cuando volvió Valentina de nuevo con Pais, pero hará unos cinco meses atrás, pero hace dos meses que estaban todo el tiempo juntos.”

Agrega en su testimonio “en este último tiempo que Valentina estaba conviviendo con Pais me dijo que él era bueno, que no entendía como los demás le decían que era golpeador porque a ella la trataba bien y le compraba de todo.”

La crudeza del relato permite precisamente pensar que fue permanente el contexto de violencia que sufrió la víctima. La testigo mencionada en la causa cuenta un encuentro que tuvo con Valentina un mes antes del femicidio. Cuenta que Valentina llegó a su casa “de pantalón corto y tenía moretones en ambas piernas y en los brazos.” Según dice la mujer ella fue quién le preguntó lo que había sucedido y Valentina evadió la respuesta diciendo que desconocía como se habían producido dichos moretones.

El Ministerio Público Fiscal tiene suficientes elementos testimoniales en su poder como para comprobar uno de los agravantes del homicidio que son precisamente los hechos de violencia de género a los que estaba sometida Valentina.

En otro testimonio también volcado en la causa queda claro el sometimiento a la que estaba sometida de Valentina de parte de Pais.

Es otro testimonio que en la causa figura entre las fojas 379 y 381.

Otra mujer, amiga de Valentina, contó en la causa “el viernes 3 de enero a la tarde como a las 17 hs me fue a visitar a mi casa Valentina con Diego Pais.” El dato de esa visita es lo que Valentina hizo antes “me mandó un mensaje diciendo que si podía ir a visitarme con él porque si no, no podía ir, era la condición poder ir con él. Hacía como dos días que no la veía, acostumbraba a verla diariamente.”

En esa charla Pais le ofreció a la amiga de Valentina un arma de fuego para que ésta se defendiera de “un chico” con quien había tenido un vinculo de violencia. “Él me decía que me defienda y que si yo me defendía del sujeto que había tenido problemas me iba a cagar a palos. También en la conversación, me dijo que a él no le iba a temblar la mano el día que le tenga que pegar a una mujer”, dice la testigo.

Con todos estos elementos, y más, fue que el Juez de Garantías dictó la prisión preventiva tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

