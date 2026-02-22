Incendio en un galpón con maderas detrás de una vivienda

Un incendio afectó este sábado un galpón con maderas ubicado en la parte trasera de una vivienda situada en Pelegrino al 4800, en la ciudad de Olavarría.

Hasta el lugar acudieron las unidades 16 y 26 del Cuartel Central de Bomberos, que trabajaron para controlar y extinguir el foco ígneo. Para poder acceder al inmueble, los voluntarios ingresaron por un portón de entrada a la propiedad.

En el lugar también se hizo presente una ambulancia de una empresa privada de emergencias médicas, que asistió a personas que se encontraban en el sector donde se inició el siniestro. No se registraron heridos.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.