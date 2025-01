Incendios forestales: El Municipio de Olavarría pide incrementar recaudos ante las altas temperaturas

El Municipio de Olavarría solicita a la comunidad de todo el Partido, como así también de distritos vecinos, a que se incrementen los recaudos con el fin de evitar el registro de incendios forestales, un riesgo que se incrementa en jornadas de altas temperaturas.

En ese marco, el intendente Wesner encabeza actualmente un dispositivo preventivo que se despliega de manera conjunta con la Dirección de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

El llamado a la colaboración surge en días en lo que este tipo de episodios se han replicado en distintos puntos del país, con cuantiosas pérdidas, y en los que Olavarría no ha sido la excepción. Tal es así que han sido necesarios servicios de extinción tanto en distintos sectores de la ciudad y localidades, como así también en establecimientos rurales.

Es clave el compromiso y acompañamiento de la comunidad, para que se adopten distintas conductas con el objetivo de reducir el riesgo de siniestros. En este marco, se aconseja mantener o colaborar con la limpieza de terrenos baldíos, no solo no arrojando residuos, sino también no iniciando fuego para ahuyentar roedores o serpientes.

Estos incendios, que están prohibidos por afectar propiedades privadas y el medio ambiente, pueden propagarse a viviendas linderas, algunas de construcción precaria, automóviles en desuso o cualquier tipo de elementos que dificultan su extinción y ponen inclusive en riesgo a las personas o animales. Por ello, se reitera, se recomienda mantener los terrenos libres de residuos y con pasto corto, por lo que se insta a las personas a mantener en condiciones sus lotes.

Vale recordar que desde el Municipio de Olavarría se colabora permanentemente con Bomberos, tanto desde infraestructura como recursos, pero debido al actual contexto el intendente Wesner tomó la decisión de incrementar los esfuerzos preventivos con especial énfasis en la educación e información hacia la comunidad, como así también en promover un espacio de coordinación e intercambio entre Defensa Civil y Bomberos Voluntarios con el objetivo de poder planificar estrategias conjuntas que permitan optimizar las herramientas disponibles, priorizando la atención de emergencias que representan un riesgo directo para la vida de las personas o los inmuebles.

En ese sentido, se aclaró que al no escuchar el sonido de las sirenas muchos personas quizás creen que la actividad del cuartel es baja, pero lo que realmente sucede es que para este tipo de servicios no se utiliza la sirena para no alarmar a la población. En contrapartida a lo que se cree, bomberos concurren en reiteradas ocasiones a un mismo lugar, ya que las llamas se reinician tanto por acción de la naturaleza como de las personas.

Es más, ante determinadas situaciones en las que el incendio no reviste peligro, la dotación de bomberos o el personal que verifica el incendio lo deja quemar.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios se expresó que la cantidad de unidades que dispone son suficientes para dar respuesta a todas las emergencias, sean accidentes, incendios de viviendas, incendios forestales, por citar algunas. No obstante, ante la ocurrencia de incendios forestales en forma simultánea, la capacidad se ve afectada ya que no todas las unidades sirven para un mismo fin. Y, a la par, en materia de personal, muchas veces los agentes de guardia están dispuestos para la emergencia en donde existe la posibilidad de riesgo de vida de personas o inmuebles.

Por último, se recuerda que provocar un incendio por imprudencia, negligencia o desconocimiento de los reglamentos u ordenanzas es pasible de penas establecidas en los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación Argentina.

Ante cualquier emergencia se recomienda tener a disposición los siguientes números de emergencia Bomberos 100 y 422222, Defensa Civil 103