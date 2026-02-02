Inseguridad en Olavarría: «Nos robó 20 veces en 2 años y sigue libre»

Un comercio local ubicado en Avellaneda y Aguilar volvió a ser blanco de la delincuencia durante la noche del domingo. Los propietarios del establecimiento informaron que se trata del robo número 20 que sufren en un período de dos años y señalaron que el autor sería la misma persona que ingresó en las últimas seis oportunidades.

Según el relato de los damnificados, el sospechoso es un hombre conocido en el sector bajo el alias de «El Sebita», quien reside a pocas cuadras del local. En esta ocasión, el delincuente utilizó una maza y una barreta para violentar la persiana eléctrica del comercio, maniobra que le habría demandado al menos 30 minutos de trabajo en la vía pública.

Los dueños del local explicaron que el robo fue detectado gracias a que se activó la alarma asistida, cuyo sistema les informó de inmediato lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, expresaron su malestar debido a que no fueron alertados por el domo policial ni por las dos cámaras de monitoreo municipal que se encuentran a metros del comercio y que no detectaron la actividad del sospechoso.

La denuncia resalta que el acusado ya ha sido objeto de allanamientos con resultados positivos donde se recuperaron elementos robados, pero recupera la libertad a las pocas horas. «Es una persona con antecedentes que entra y sale, y que vuelve al barrio a amenazar a los vecinos», manifestaron.

Finalmente, aclararon que el comercio no cuenta con seguro y que la situación de inseguridad recurrente se vuelve insostenible ante la falta de respuestas de las autoridades judiciales y políticas.