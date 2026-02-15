Manejaba borracho y chocó contra una vivienda
Un hombre de 27 años fue infraccionado este domingo tras protagonizar una colisión en la calle Santa Cruz al 3600, en el barrio Acupo 1. El procedimiento se inició a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre el incidente vial en el sector.
Al llegar al lugar, el personal policial constató que el conductor de un Renault 9 se encontraba involucrado en el choque. Si bien no se registraron lesionados, los efectivos observaron que el hombre presentaba signos de ebriedad y verborragia.
Personal de Control Urbano realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,39 g/l de alcohol en sangre. Además, se comprobó que el vehículo carecía de seguro obligatorio vigente y de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Ante esta situación, se labró un acta de infracción por incumplimiento de la Ley 24.449 y la ley provincial de «Alcohol Cero». Las autoridades procedieron a la retención de la Licencia Nacional de Conducir y el secuestro del rodado.
Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas Municipal, a cargo del Dr. Blanco.
(En Línea Noticias)