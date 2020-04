“No me seduce juntar 100 trabajadores en una cantera y que no tengamos despachos”

Lo dijo el Secretario General de AOMA Olavarría luego de que la actividad minera quedara exceptuada y se le permitiera trabajar.

El Secretario General de AOMA Olavarría, Alejandro Santillan habló en la mañana de este viernes con En Línea Noticias luego de conocerse la decisión del gobierno nacional de exceptuar a la actividad minera y permitir el inicio de los trabajos en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Santillan fue cauto a la hora de hacer declaraciones y prefirió “esperar” una serie de reuniones que debían llevarse adelante en las próximas horas. “Ando peleando desde las ocho de la mañana con esto. Ya desde las ocho de la mañana tengo empresarios que me están preguntando si pueden comenzar a convocar la gente. No me seduce para nada juntar setenta, ochenta o cien trabajadores en una cantera o que las cementeras comiencen a desfilar con cien trabajadores por turno y que no tengamos aún despachos“, dijo el dirigente sindical.

“Yo creo que esto hay que hacerlo gradual y nosotros tenemos que tener reuniones con las empresas para hacerlo de la manera más seria posible”, explicó. Santillán analizó que hay que “revisar los posibles focos” como el comedor y el transporte. “Hay que minimizar los contagios”, sostuvo.

Santillán reiteró “hay que hacerlo de manera gradual y discutiendo las medidas de seguridad para los compañeros.”

En el caso de Cal y Piedra reconoció que la situación “viene complicada” desde hace tiempo.

Al respecto indicó: “Habrá trabajadores que se tendrán que presentar en sus puestos y algunos con el tiempo serán convocados. No se le puede pagar lo mismo al trabajador que está a disposición respecto del trabajador que estará en la casa. La verdad que la situación no es que tenemos cientos de camiones esperando para trabajar, entonces tenemos que ir a la empresa de forma justificada.”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp