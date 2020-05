¿Que pasa con el SAME? con la llegada de las ambulancias del SIES

La duda surgió luego de que Federico Aguilera anunciara el miércoles la llegada de una ambulancia que integra el SIES y no el SAME, como venía desde la administración de María Eugenia Vidal

¿SAME o SIES? esa es la pregunta que surgió luego de que el dirigente del Frente de Todos, Federico Aguilera anunciara que llegará una ambulancia a Olavarría y que ésta forma parte del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias).

¡Una gran noticia para #Olavarría y la región! 🚑 | El @BAProvincia envió a la ciudad una nueva ambulancia que será utilizada para el traslado de pacientes y diversas situaciones vinculadas al #Coronavirus. La unidad totalmente equipada forma parte SIES dependiente del @SaludBAP pic.twitter.com/MtRk6ssVK9 — Federico Aguilera (@FedericoAguile5) May 13, 2020

Este Sistema no es nuevo aunque no había tenido trascendencia durante el gobierno de María Eugenia Vidal quien instituyó, en territorio bonaerense, el SAME que distribuyó una importante cantidad de ambulancias en la provincia de Buenos Aires.

El SIES llegó desde la admnistración del ex Gobernador Daniel Scioli, en aquel entonces la Provincia entregaba ambulancias a municipios ploteadas con la sigla SIES. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, el SIES no se eliminó, pero paulatinamente fue suplantada por el SAME Provincia, sobre todo en las ambulancias que Provincia enviaba a los municipios.

Fue unánime entre los Intendentes, en aquel momento, el funcionamiento del SAME Provincia.

Con la reaparición del SIES el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aclaró que las ambulancias que se están entregando “no son ambulancias del SAME” aunque al mismo tiempo tampoco se eliminaría el SAME. “El SIES es algo que ya funciona desde hace años. Sólo vamos a anunciar la distribución de las ambulancias”, aseguraron al portal CRONOS voceros provinciales.

Tiempo atrás en ese mismo portal el diputado Diego Rovella presentó un pedido de informes “a raíz del ploteo de las camionetas sanitarias del SAME que, de acuerdo a notas periodísticas en la que se adjunta material fotográfico, aparecen con la sigla SIES y el epígrafe Sistema Integral de Emergencias Sanitarias, con el logo de la provincia de Buenos Aires”.

Es así que el Diputado solicita que el Poder Ejecutivo “informe la veracidad de esa determinación y, en todo caso, que se adjunte el acto administrativo por el que se decidió esa acción gubernamental, con la correspondiente fundamentación”.

A principios de este año, mucho antes de la Pandemia, el Ministerio de Salud de la provincia entregó en la Municipalidad de Dolores En una ambulancia todo terreno Mercedes Benz, equipada para emergencias, correspondiente al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

