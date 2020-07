Rendición de Cuentas: Duros cuestionamientos opositores al déficit de la Municipalidad

Ubaldo García – PH Luis Molina

Crónica: Martín Rodríguez / Lu32

Este sábado, tras idas, vueltas y polémicas, el Concejo Deliberante trató lla Rendición de Cuentas 2019 con un déficit superior a los 354 millones de pesos.

Quien defendió los números de Galli, fue el Concejal Juan Mujica quien introdujo los argumentos por los que debería aprobarse esa Rendición.

El concejal realizó una descripción y destacó que el 55% de las erogaciones de la comuna fueron en sueldos de personal.

El déficit, dijo, fue del 11% de lo ejecutado. Agregó que hubo 545 millones en obra pública. Mencionó que no es la primera vez que la Municipalidad presenta una rendición deficitaria. Ya sucedió en 2015 con números similares, sostuvo. Consideró que 2012,13 y 14 hubo déficit que se revierte siempre en los primeros meses del año.

Juan Mujica – PH Luis Molina

Mujica manifestó igual, que el pasado año fue especial por la macroeconomía.

Declaró que la inflación proyectada del 24% fue más que duplicada, y consideró que el escenario cambiante lo padecieron las comunas y los vecinos.

En ese marco, sostuvo que se dieron medidas para paliar la situación: no incremento de tasas urbanas y rurales; hubo exención de Seguridad e Higiene para PyMEs; se incrementó el monto de la tarjeta Cabal y se reforzaron los bolsones de comida; se amplió la cobertura de salud para los carné 2 y 3 del Hospital; desde mayo se congeló el valor del Transporte Público; se otorgaron subsidios a instituciones y personas que lo necesitaban; también hubo reconocimientos de mayores costos en servicios y proveedores del municipio. Son decisiones políticas que la gestión ha tomado, en coherencia con sus valores, explicó. De todos modos, afirmó que la reversión de este déficit en los primeros meses se complicó por la caída en los despachos de cemento, la coparticipación y la pandemia. De todas maneras, se redujo la deuda flotante en mas de 130 millones de pesos. Agregó que en los últimos 4 años no se ha rechazado ningún cheque la Comuna. Obras Públicas, Desarrollo Humano y Salud, insumieron más del 75% del total, debido a que son prioridad de la gestión, culminó.

Por la oposición, el concejal Ubaldo García afirmó que es ‘significativo’ el déficit, sin deuda, son más de 500 millones de pesos, que es la mitad del patrimonio neto de la Municipalidad. El problema es el exceso de gastos efectuados, analizó. No fue una insuficiencia de ingresos, sino un exceso de gastos. Se superó en SU un 33% de lo proyectado, al igual que seguridad de higiene, que recaudó un 38% más que lo presupuestado. El impuesto a la piedra recaudó 194 millones más que lo proyectado. Todas las tasas subieron, respecto a lo presupuestado, considerando una inflación del 24%. Los ingresos fueron estables, no así los gastos, dijo el edil. Comparó lo recaudado en SU con el déficit (304 vs. 354 millones). Indicó que en 2018 y 2019 hubo inflación, pero en el 2018 no hubo déficit, García indicó que la aceleración de gastos se dio por las elecciones, ya que aumentó la entrega de subsidios.

El déficit de traduce en una ciudad sin obras y sin capacidad para responder a los cambios en la economía, cosa que se anunció en el tratamiento del presupuesto, aclaró el edil. La deuda de cierre fue de 411 millones, duplicando a la del 2018. En capital, este año, se lleva gastado el 30% de los gastos de capital presupuestados. Afirmó que hay cláusulas indexatorias en los pliegos de servicios y eso implica mayores erogaciones, legales, que habría que rever en nuevos contratos. Mencionó que se pagaron 1,800,000 pesos a Los Palmeras por un show que aún no se brindó. Comparó déficits de las gestiones de 2011, 14, 15, 19. El último es el más alto en números relativos. Destacó que faltaron unos 200 millones de pesos en obras, en línea con el 25% que se usa en estas inversiones en promedio. Destacó a los trabajadores municipales por la calidad del servicio que brindan en todos los casos. Mencionó que es preocupante el índice que surge del gasto en empleados, pero pidió que se corrija sin tocar poder adquisitivo y cantidad de empleados, cosa que se puede hacer, sostuvo.

‘El municipio se ha convertido en mal pagador’ sentenció. Solicitó que la Comuna pague a los 7 días, ya que hay municipios que lo hacen. Se atrasa toda la cadena de pagos e impacta derecho en los vecinos de Olavarría que proveen al municipio. Reconoció que hay compras con valores altos, pero el motivo, adujo, es por lo tarde que el Ejecutivo paga. Señaló que hay proveedores de la ciudad que prefieren trabajar con Laprida o Juárez, que son mejores pagadores.

Se lamentó porque no hay un stock de 4 ó 5 meses de salarios para hacer frente a imponderables.

Consideró que hay un ‘Estado ausente’ en muchos aspectos donde debería estar, sobre todo en una situación pandémica.

Consideró como gastos innecesarios, por el momento en que se hicieron como las luminarias en el Parque Mitre y las bicisendas en Brown. Construcción de celdas en el Relleno Sanitario, cuando podrían haberse encargo máquinas para la separación de residuos.

Destacó, por ejemplo, que pintar una cocina en Hinojo costó 80 mil pesos.

Victoria De Bellis – PH Luis Molina

La concejal De Bellis empezó diciendo que va a comenzar su alocución distinto, debido a que el ‘funcionario/concejal Mujica’ aludió a la gestión de Eseverri, que son incomparables ya que aquellos déficits fueron por obras que quedaron para los olavarrienses.

Fue dura en el inicio del discurso, ya que dijo que la Municipalidad está quebrada y es la primera vez en la historia en que va a crear problemas en lugar de soluciones para los vecinos del distrito. Tiene nula capacidad de respuesta ante la crisis, espetó. Denunció que hoy se ha reducido en un 50% la respuesta de Desarrollo Social.

‘El 97% del Presupuesto del Municipio de Olavarría se volcó a los Gastos Corrientes’, cosa que no es nueva en la gestión de Galli, afirmó la edila. Agregó que al 31 de diciembre, el intendente ya tenía comprometido 700 millones de pesos para el 2020. A la emergencia económica financiera se iba a llegar igual, pese a la pandemia, que habrá adelantado que ocurra, reflexionó. Con 700 millones de pesos, sostuvo, podrían pagarse cuatro meses de salarios. Denunció que continúan sumando trabajadores a la gestión, lejos de ser esto una afrenta a los trabajadores, sino de la gestión, que provoca angustia por no saber cuándo pagan los sueldos o el presentismo. Al igual que a los proveedores.

Ejemplificó que en Políticas de la Discapacidad se erogaron 53 mil pesos en bienes de capital y en Juventud, 25 pesos y se preguntó para qué alcanza eso.

No hubo obras en la Agencia de Inversiones, lo que significa que no se radicó una sola obra que pudiera generar trabajo, afirmó.

Pero si se le pagó $1800000 a Los Palmeras, que todavía no cantaron.

Fue crítica con la baja en la inversión en el área de hidráulica, de la que se ejecutó el 45% de lo presupuestado.

También se preguntó por qué los útiles escolares que se entregaron el año pasado se hicieron por compra directa y a empresas de afuera, que eran más caras que las locales.

La concejal De Bellis mencionó que se se ha pagado más en una obra importante como la del Hospital, debido a que no se planificó bien. Se han iniciado las obras, sin hacerse las adecuaciones en el lugar, como la demolición de lo existente o la adaptación de la fibra óptica, todo esto son mayores costos, porque la empresa que construye está lista, pero no tiene el lugar listo para empezar a trabajar y eso, significa mayores costos, que debe abonar la Comuna. Pidió explicaciones al concejal Mujica por estas ‘desprolijidades’.

De Bellis también denuncia incumplimientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. La adhesión a la norma, consideró, hizo que la Comuna pierda autonomía financiera, por lo que sucede con las finanzas y la administración.

Calificó como ‘histórico’ el pedido de fondos al gobernador Kicillof para poder pagar el sueldo y aguinaldo de los trabajadores este viernes.

De todas formas, dijo De Bellis, se le debe a los proveedores al 1 de julio, 393 millones de pesos, es el 23%, cuando a esta misma altura del año pasado era el 14%.

Finalmente, antes de pedir el rechazo y observación de varios expedientes, la concejal expresó ‘Las finanzas municipales del año 2019, para seguir citando al Intendente Galli, comenzaron a descalabrarse producto de decisiones políticas en favor de garantizar la reelección del Jefe Comunal, con todo llegamos a la conclusión de que la reelección del Intendente la pagaron todos los vecinos y vecinas de Olavarría y, particularmente, los comerciantes quienes soportaron atrasos – también históricos – a sus proveedores’.

‘Quedará en la conciencia de cada uno el por qué aprobarían esta Rendición y deseo que encuentren la solución a estos temas’, finalizó la edila.

En proceso…

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp