UPSRA se presentó en el Ministerio de Trabajo y señala que SUTCAPRA opera de forma «irregular e ilegal» en Olavarría

En la mañana de este martes en la sede del Ministerio de Trabajo se presentó Alejandro Capalbo, representante gremial del sindicato UPSRA, (Unión Personal de Seguridad de la República Argentina,) y representante gremial para la seguridad CAPAL, para el control de admisión y permanencia.

De acuerdo a lo que explicó Capalbo, «uno de los motivos es que nosotros estamos haciendo una presentación en el Ministerio de Trabajo. Ya hicimos una, ahora vamos a hacer otra, porque acá está el sindicato SUTCAPRA, que no tiene la representación, no tiene la representación colectiva.»

En ese sentido Capalbo indicó que, «la representación colectiva de los trabajadores de seguridad, control y permanencia la tiene el sindicato UPSRA, que somos nosotros, que tenemos la personería gremial para todo el país. Ellos solo tienen la personería gremial, la representación sólo para la Ciudad de la Plata.»

El gremialista señaló que esto quiere decir que, «el único sindicato que puede aplicar el convenio colectivo por la ley de asociaciones sindicales es el sindicato UPSRA, la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina. Ellos (SUTCAPRA) no tienen la representación porque solo por la resolución 106 del 2009, solo tienen la representación en la Ciudad de la Plata y para los espectadores directos. Nosotros tenemos para los trabajadores que son empleados de las empresas de seguridad CAP.«

ELN: ¿Esto significa que el sindicato que está operando en Olavarría lo está haciendo en forma irregular?

Capalbo: «Irregular e ilegal. Ilegal porque ellos no pueden salir de la Plata. No tienen personería. No tienen personería gremial para todo lo que sea fuera de la Plata y para lo que son los trabajadores empleados por las empresas de seguridad CAP.»

ELN: ¿Por qué tardó tanto tiempo en señalarse esto? Porque hace bastante tiempo que este sindicato está operando acá en Olavarría.

Capalbo: «Sí, el tema es que UPSRA estuvo intervenido, mal intervenido por la llamada GESTAPRO, no sé si se acuerdan. Estuvo intervenida la obra social, tuvo muchos problemas internos, estuvo intervenido por la Justicia Federal y por un fallo que fue, digamos, histórico, que fue único en el mundo. La justicia, la Corte Suprema de Justicia le devuelve el sindicato a lo que es nuestro secretario general Ángel García. Por ese motivo nos hicimos ahora presentes y nuestro secretario general Ángel García nombra como delegado normalizador a Miguel Tobar para que regularice todo lo que es lo que se llama la nocturnidad, los eventos masivos, todo ese tipo de cuestiones. Digamos, todo lo que es lo deportivo, todo lo que es, digamos, el evento masivo ya sea en estadio de fútbol, en teatros, recitales, todo se lo dio Ángel García, le dio la potestad a Miguel Tobar, lo nombró delegado normalizado para que regularice toda la actividad.»

ELN: ¿Cómo van a trabajar a partir de ahora con las personas que supuestamente están afiliadas al otro sindicato?

«Claro, hay que diferenciar entre lo que son afiliados y lo que es la aplicación de convenio. Por ley de asociaciones sindicales, el artículo 4 dice que el trabajador es libre de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, es una libertad de él, una potestad de él. En cambio, lo que es la aplicación de convenio colectivo, eso es por actividad, eso no lo elige ni el empleador, no lo elige tampoco el representante de la asociación sindical, eso es por actividad y lo establece el Ministerio de Trabajo que sería la autoridad de aplicación, por ley y por actividad, es un solo convenio colectivo. Entonces, por ley, el convenio colectivo es nuestro. La afiliación es otra cuestión, el trabajador es libre de afiliarse o no afiliarse.»

«Nosotros estamos haciendo la presentación que el único sindicato con la personería gremial, la número 372 es UPSRA, por lo tanto, no se le puede otorgar más conciliaciones e inspecciones al sindicato de SUTCAPRA, pero es por una ley, la 1049, artículo 20, y le vamos a hacer la presentación acá a la delegación de Olavarría para que ya no se le otorguen más conciliaciones a un sindicato que no tiene personería, que es SUTCAPRA.

