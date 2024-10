Veteranos de Malvinas, se sienten discriminados por Kicillof

enlineanoticias.com.ar

Veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires, entre ellos representantes de la ciudad de Olavarría que viajaron para hacer pública la problemática se reunieron en una asamblea en la localidad de Ituzaingó. Allí con la presencia de Juan Carlos Da Rios, José Trinchin, Raúl Torrecillas y Haroldo Duhau, todos de nuestra ciudad, realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer lo que a criterio de los veteranos de Malvinas «es un claro acto de discriminación en perjuicio de veteranos que integraban las Fuerzas Armadas, impidiendoles acceder debidamente a beneficios jubilatorios.»

El destinatario de este mensaje es el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el pedido para que solucione lo que está sucediendo con los combatientes de Malvinas de la Administración Pública de la provincia.

Kicillof no es ajeno a este problema porque los veteranos de Guerra se lo han manifestado en reiteradas ocasiones. En Junio un funcionario del gobierno les informó que era la intención del gobernador solucionar este problema a la brevedad. A fines de Octubre nada cambió, las sesiones legislativas van a terminar en diciembre y es difícil pensar en que pueda tratarse la modificación de la ley Son más de doscientos los veteranos que sufren esta dilación, y la política parece estar lejos tener una solución.

Merlo En Línea

El vocero del grupo fue Alberto Coronel en representación cerca de medio centenar de ex combatientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires convocados a esta asamblea,

Reconoció ser uno de los que participó en la confección del proyecto de ley cuyo espíritu era el de jubilar a todos los veteranos de guerra que trabajaban en la administración pública: hospitales, ministerios de gobierno, escuelas y distintos estamentos de la provincia: un total de 420 veteranos.

Como requisito para poder acogerse a este beneficio los futuros jubilados debían renunciar a sus trabajos, mucho les dejaron el puesto a familiares. Un número importante de ellos renunciaron hace más de un año a sus trabajo y están sin cobrar y sin respuesta. Ahora les dicen que pueden pedir la reincorporación a sus puestos de trabajo si no logran la jubilación.

«La ley 15 386 se proclamó el 27 de Octubre de 2022, luego de ser reglamentada en Julio del año pasado comenzamos a presentar la documentación, a fin de año se concretaron las primeras jubilaciones,» explicaron.

En julio un número importantes de aspirantes de este año comenzaron a recibir rechazos sugestivos a las jubilaciones. Se puso como ejemplo el caso, de un veterano de Olavarria que estaba presente, al que le rechazaron el expediente por «baja voluntaria», cuando habló con el gobernador Kicillof para reclamar, éste puso a su Jefa de Gabinete Cristina Álvarez Rodríguez para solucionar el problema y por intermedio de la presidenta del IPS (Instituto de Previsión Social de la Provincia) Marina Moretti le informó al beneficiario que no había problemas en el trámite. Sin embargo tres días más tarde le ratificaron el rechazo.

Coronel recordó haberle mandado a dicha funcionaria un fallo de la Corte Suprema de la Provincia a favor de un veterano que solicitaba una pensión que se le venía negando y la Corte Suprema se la otorgó. el sustento para dicho falló explicita que el Preámbulo de la Constitución Provincial se explicita que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires Artículo 36 inciso 10 habla de » veterano de guerra» , no diferencia el veterano soldado conscripto y civil, o del veterano suboficial u oficial.

…» Artículo 36. La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales:

Inciso 10. De los Veteranos de Guerra. La Provincia adoptará políticas orientadas a la asistencia y protección de los veteranos de guerra facilitando el acceso a la salud, al trabajo y a una vivienda digna».

Nos sentimos discriminados, sostuvo Coronel en la conferencia de prensa, no estamos siendo respetados jurídicamente. la Ley 12 875 jubila desde hace quince años al soldado conscripto y no contempla a aquellos veteranos que habíamos elegido la carrera militar; dando lugar a dos tipos de veteranos, algunos con privilegios y otros no.

Algunos de esos veteranos «privilegiados» trabajan en la función pública de la Provincia de Buenos Aires y tienen acceso al Gobernador y son los que deciden a quienes no otorgarles el beneficio.

Todos pintamos canas, afirmó, ya no somos » Los chicos de la guerra» hemos cumplido con la Patria sobrellevamos las inevitables secuelas físicos o psíquicas que un conflicto bélico conlleva, tenemos los huesos cansados y años de lucha por cada una de las reivindicaciones logradas. Si no entregamos nuestra dignidad en la Guerra de Malvinas no lo vamos a hacer ahora. Preferimos conciliar y no perder la vida en un acampe, pero estamos dispuestos a hacerlo.

Si como usted dijo en el acto del 17 de Octubre » hay que escuchar» a los diferentes sectores de la sociedad, a nosotros todavía no nos escuchó y merecemos ser escuchados.

