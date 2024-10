Video: señalan como una “grave falla de seguridad el ingreso de un joven con un arma a un boliche”

Una imágen que se viralizó este fin de semana preocupó no solo a los responsables del gremio de admisión y seguridad SUTCAPRA sino también a los padres de jóvenes que concurren a boliches en la ciudad de Olavarría.

Tres individuos jóvenes se fotografiaron en el espejo del baño de un boliche ubicado en el barrio Pueblo Nuevo, exhibiendo un arma de fuego. Todo indica un calibre 32 o una réplica.

La imagen que rápidamente se propagó por toda la ciudad provocó una profunda preocupación, que se calificó como una falla grave de seguridad en la admisión del boliche de acuerdo a lo que señalaron integrantes de la CD del gremio que agrupa al personal de Admisión y Permanencia.

En línea Noticias entrevistó a Martin Mendoza representante seccional de SUTCAPRA, a Pablo Basualdo, Juan Ensone y Karina Bravo, quienes indicaron que lo ocurrido además de ser una grave falla de Seguridad, ocurre en un Boliche que tiene personal que no ha hecho los cursos de capacitación obligatorios para la especialidad.

Mendoza señaló que, si el joven ingresó con un arma o con una réplica, cosa que no se sabe, “en caso de que sea verdadera, tenía alguna pelea con otro grupo de jóvenes y se disparaba el arma dentro del local, hubiese provocado una tragedia.”

“Por eso es muy importante el tema de quién cuida a los hijos, familiares, amigos, y toda la gente concurrente a estos lugares.”

“En este Boliche, puntualmente, se llevó adelante una conciliación obligatoria, por lo que tuvo hace un tiempito atrás una inspección por parte del RECAP, el RECAP es el Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia. El Registro Público Provincial de Control de Admisión y Permanencia tiene como finalidad habilitar al personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia, a los titulares de establecimiento o empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de los eventos y espectáculos previstos en la Ley Nacional Nº 26.370 y a las empresas que tengan como finalidad la prestación de servicios de control de admisión y permanencia. El RECAP, ha encontrado en este boliche algunas falencias para lo que es la actividad.”

¿Cómo se procede en un caso de estos? ¿Cómo se debe trabajar en materia de seguridad para que no pase una cosa como la que pasó?

De acuerdo a lo que explicó Mendoza, “lo primero es el control fuerte en el ingreso al lugar, llámese una requisa, en el cual tiene que haber personal de ambos sexos, porque bueno, antiguamente la mujer iba pura y exclusivamente al baño. El papel de la mujer hoy por hoy es fundamental porque si tiene que revisar una cartera, le pide a la persona que va a ingresar al local que abra la cartera y que muestre lo que tiene dentro de la misma. Lo mismo el personal masculino, entonces bueno, teniendo una puerta fuerte no se logra que ingrese, o con un arma de fuego, o con bebidas, o con un cuchillo, o lo que sea,” indicó.

Karina Bravo, señaló que, “nosotros le llamamos tener una puerta fuerte, al control del ingreso de las personas, para que no sucedan estas cosas, para que no haya ningún inconveniente, de esta naturaleza, como ese arma, si no llegaba a ser de verdad, puede ser usada para robar en el interior del lugar, para intimidar, para cualquier otra situación.”

Por otro lado Pablo Basualdo señaló que, “aparte ahora con la nueva modalidad que andan los chicos hoy en día, con la riñonera, con las carteritas, con bandoleras hay lugares que no requisan, le falta el curso a mucha gente, y lamentablemente pasan estas cosas.”

¿Es habitual que esto pase, digo, en las requisas, en los lugares donde se hacen requisas, es habitual que esto pase, que haya allá materiales de estas características, de armas?

en ese sentido Martín Mendoza dijo que, “generalmente el concurrente al lugar ya sabe que se le va a hacer una requisa, entonces no va a ingresar con nada que se le va a retener, o que se va a llamar a la policía en caso de ser necesario, porque si yo veo que entraron con un arma de fuego, bueno, detengo un ratito ahí en la puerta, llamó a la policía, digo, mirá, está ingresando con un arma de fuego.”

Cual es la acción que va a llevar adelante el gremio, más allá de ésta manifestación pública?

Martín Mendoza: “Se va a hablar con los propietarios del lugar, si no se va a tener que ir al Ministerio de Trabajo, para hacer la correspondiente denuncia. Que el personal tenga el curso oficial para estar en la actividad del Centro de Formación 420, que esté registrado mediante Empresas de Control, Admisión y Permanencia, Empresas de la Actividad, con el convenio colectivo de lo que es la actividad, que es el convenio colectivo 717-15. Dicha empresa le hace un test psicológico, además de pedirle huellas dactilares, y se le entrega una credencial firmada por el RECAP.”

¿Ustedes consideran que esto es una falla de seguridad?

Pablo Basualdo: “Sí, una falla de seguridad. La falla de seguridad es del que está en la puerta y del dueño local. Porque si el dueño local no sigue también eso, van chicos, hay muchos chicos. Ese local va muchos chicos. Hay un par de locales que van muchos chicos. Menores, no son mayores. Y hay que reverlo.

Martín Mendoza: “Yo tuve un par de llamadas de autoridades municipales, en el cual se pusieron a disposición. Seguramente en el transcurso de la semana vamos a tener una reunión. Ellos están enterados de todo. De hecho, lo que es el boliche de Fomento, a partir de la semana que viene, creo que hace la reapertura porque tenían que tener mejoras edilicias en el techo. O sea, ellos están empapados en todo. Y bueno, la realidad es que tendrían que empezar a cumplir diferentes normas del boliche éste puntualmente para que no vuelva a pasar.”

¿Cómo está la noche de la Olavarría?

Juan Ensone: “Está muy brava. Está muy brava la noche de Olavarría porque la gente anda muy mala. Te quieren pelear por cualquier cosa, no los dejas entrar y te patean los portones, te patean las puertas. Está complicada la noche. Hoy por hoy, yo que estoy en la puerta, está muy complicada.”

“Los chicos están muy alterados, toman muchas cosas. No sé lo que toman, pero toman muchas cosas que las alteran mucho. El sábado, un muchacho le quiso pegar a una compañera. ¿Cómo le vas a querer pegar a una mujer? Eso porque toman muchas cosas, están bebiendo muchas cosas la noche, no hay control por ellos mismos. No los controlan.”



