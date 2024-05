Ajedrez: El olavarriense Martín Ponce subcampeón del Gran Prix Infantil del centro de la Provincia

El pasado domingo 12 de mayo se disputó la tercera fecha del «Gran Prix Infantil del centro de la Provincia de Buenos Aires» en el Club Juventud Deportiva de la ciudad de Las Flores. La Escuela Municipal de Olavarría se hizo presente con representantes locales en todas las categorías que se jugaron.

Desde la Subsecretaría de Cultura se informó que los resultados fueron los siguientes, destacando en cada uno la representación de los jugadores de nuestra ciudad:

En sub 8, salió campeón Suarez Bruno de Saladillo, por Olavarría quedo sexto Asanza Joaquín con 4 puntos.

En sub 10 el campeón fue Tomás Casquero de Pergamino y se destacaron por Olavarría: Eva Yahia en el sexto puesto (mejor dama), Axel Santillán en el noveno puesto, 10mo Christian Safenreiter por Olavarría. También participaron Juana Yahia y Clara Salguero.

En sub 12 el primer puesto fue para Salvador Rodríguez de General La Madrid, quedo 10mo Julián Hernández terminando el torneo con 4 puntos.

El primer puesto para sub 15 fue para Benjamín Pavón de Junín, por Olavarría participaron Agustín Conte con 4 puntos Miqueas Echegaray con 3,5 puntos.

En sub 18 Salió campeón Thiago Negrete de Saladillo y se destaca el segundo puesto de Morena Gisler, 3ro Tomás Carmona ambos con 4 puntos y completando la actuación de los chicos con Leandro Proia con 3,5 puntos.

El torneo de mayores fue para Marcos Surgen con 6 puntos y segundo Martín Ponce de Olavarría con una gran actuación, obteniendo 5,5 puntos. Por Olavarría participaron, séptimo puesto José Barberi con 5, Felicitas Orsatti y Lautaro Sampaoli 4 puntos, Juan Rodríguez y Emmanuel Salguero 3 Puntos, Finalizando con Darío Maidana 2,5 puntos.

La próxima fecha del Prix será en la ciudad de Pehuajó el 9 de junio, donde se espera una gran participación de las escuelas municipales.