Alberto F. a Milei: «Señor Presidente, le sugiero que antes de cuestionar mi gestión, se informe»

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández cruzó este sábado a Javier Milei luego de que el primer mandatario hiciera referencia a un decreto de CFK para justificar un aumento de sueldo para él y sus funcionarios.

Cristina cruzó a Milei, pero después se sumó el ex presidente.

Dijo Alberto Fernández: «Lamento que, después de tener que disculparse por el champán, ahora el presidente tenga que retractarse por haber aumentado su sueldo y el de sus funcionarios en un 48%.»

«Javier Milei – dijo Alberto Fernández- nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión, como cuando en campaña dijo que no se iba a juntar con la casta política de Juntos por el Cambio, pero terminó haciéndolo para poder llegar a la presidencia en el balotaje.»

Alberto le dijo a Milei: «Señor Presidente, le sugiero que antes de cuestionar mi gestión, se informe».

De inmediato el ex presidente explicó: «en primer lugar, en 2020, a causa de la excepcionalidad de la pandemia, mediante el decreto 837/2020, excluí a las autoridades superiores del aumento homologado para empleados del Estado. Esto es lo que usted debió haber hecho. En segundo lugar, en mi gobierno enfrentamos al FMI. No nos sometimos a sus condiciones. No nos endeudamos con exportadores en deudas que tomaron con sus casas matrices. No nos abrazamos ni llamamos a ningún dirigente estadounidense «mi presidente». Usted recibió un país con la tasa más baja de desocupación de los últimos 34 años.»

A Milei, el ex presidente le recordó: «recibió un país en el que la industria creció en tres de los cuatro años de gestión. En ese lapso se crearon 1,5 millones de puestos de trabajo. Recibió un país que soportó el peso de una deuda impagable, una pandemia global, una guerra que aumentó los precios de los alimentos y la energía, y una sequía que nos privó de 25.000 millones de dólares. Con todo eso, nunca dejamos de apostar a la producción, el trabajo y el consumo interno. Algo que su gobierno está destruyendo.»

En la misma línea, Alberto Fernández dijo: «cuando comparamos los datos de enero de 2023 con enero de 2024, nos encontramos con una caída del índice de producción Pyme del -30%, una caída en el indicador sintético de la actividad de la construcción del -21,7%, también una caída en la inversión bruta interna mensual del -14,5 %, además de un consumo derrumbándose con las ventas minoristas cayendo un -28,5%, y podríamos seguir…»

Por último, el ex presidente dijo: «nunca insultamos ni atacamos a nuestros críticos. Terminamos con el espionaje interno y jamás ejercimos violencia institucional como usted lo hace. A diferencia suya, preservamos la memoria colectiva y perseguimos a los genocidas. También, a diferencia suya, trabajamos por ampliar los derechos de las mujeres, preservamos la igualdad de género y promovimos el respeto a la diversidad. Por todo eso, fuimos mucho mejores de lo que usted es. No descargue en otros u otras sus responsabilidades y sus errores. Detesto estos debates por las redes sociales. Pero es el modo que usted elige. Con el respeto que me merece su investidura, le pido que revise el rumbo que le está dando a nuestra Patria. Es demasiado doloroso para millones de argentinos y argentinas.»