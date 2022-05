Alejandro Santillán: «El Ministro Claudio Moroni o no tiene ganas de laburar o no le interesan los trabajadores»

Con durísimas criticas al Ministro de Trabajo de la Nación a quien comparó su gestión con la del gobierno de Macri, el secretario General de los Obreros Mineros de Olavarría, Alejandro Santillán apuntó al Gobierno por los índices inflacionarios, al CEO de Loma Negra «por tener trabajadores por debajo de la canasta básica» y al intendente Galli «por mandar la policía local cada vez que hay un conflicto laboral».

Alejandro Santillán, Secretario General de AOMA

AOMA Olavarría celebró el día del trabajador, junto a los obreros mineros de nuestra ciudad en la Laguna Blanca Chica. Allí se realizó un concurso de pesca, se efectuaron importantes sorteos y los trabajadores compartieron un almuerzo.

En ese marco En Línea Noticias dialogó con Alejandro Santillán, Secretario General de AOMA Olavarría quien señaló que es una alegría que los trabajadores se vuelvan a reencontrar, «cerca de 800 compañeros se anotaron para este torneo de pesca, que en realidad es para tomarnos un día de relax, de encontrarnos, de compartir un asado y un buen momento.»

Por las limitaciones de la pandemia AOMA recurrió a este nuevo formato, al aire libre, pero ya se está trabajando para volver a hacer la tradicional cena del trabajador minero en este 2022: «la verdad que es un lindo momento para charlar y para nosotros es un día de festejo,» indicó Santillán.

Criticas al Ministro Moroni, a Loma Negra y a Ezequiel Galli

El dirigente gremial en el marco de la entrevista no ahorró críticas y apuntó al gobierno Nacional y en especial a la gestión del Ministerio de Trabajo, «necesitamos que el Ministerio de Trabajo se ponga los pantalones largos, y en este día tan especial el Ministro Claudio Moroni se tiene que dejar de hacer el distraído, y si no tiene ganas de trabajar que vuelva a su rubro anterior porque necesitamos un ministerio que nos permita discutir de igual a igual con las empresas, y que hoy no lo están haciendo.«

Santillán además señaló que, «están mas preocupados por la producción que por los compañeros que no la están pasando bien. Este Ministro que tenemos hoy o no tiene ganas de trabajar o no le interesa los laburantes. Tengo un sin fin de ejemplos para demostrarlo. Le tuve que mandar una carta documento para que recuerde las cosas que estamos viviendo con Loma Negra y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. En mi opinión personal este ministro deja mucho que desear, estoy muy desconforme y me recuerda a otra gestión política (Gobierno de Macri) cuando degradaron al ministerio. Estamos mas o menos al mismo nivel.»

En ese marco Alejandro Santillán recordó el conflicto con el personal de limpieza de la empresa Loma Negra y dijo, «sabemos que con los compañeros de limpieza que están dentro de la Planta Loma Negra se están haciendo los distraídos, son capitales que están haciendo fortunas. El CEO (Sergio Faifman) habla de que tienen piedra para 700 años que invirtieron 350 millones de dólares pero tenemos 70 compañeros que están cobrando por debajo de la canasta básica. Entonces tendrían que empezar a solucionar el tema. Yo hablo de los que están encuadrados en AOMA pero hay compañeros que están en otros gremios que están cobrando mucho menos que lo que cobra la gente de AOMA. Nosotros no queremos que le vaya mal a Loma Negra, que produzca lo que esta produciendo o mas de lo que produce pero que respete las leyes argentinas que hace rato que no las vienen respetando.»

En ese sentido apuntó a los índices inflacionarios, el impacto sobre los salarios y la reapertura de las paritarias, «es para que tomen nota los que tienen que tomar, ojalá que nuestro gobierno encuentre el camino para solucionar el problema de la inflación que nos esta golpeando mucho. Hace un rato hablábamos con los compañeros y no tenemos dudas que las paritarias se van a tener que abrir de vuelta, en cemento tenemos una clausula de revisión y por los números que tenemos nos vamos a tener que sentar a discutir de nuevo.»

«Si bien Cal y Piedra cerró por seis meses nos vamos a tener que sentar a discutir de vuelta por los índices inflacionarios que estamos teniendo.»

Santillán no ahorró criticas al intendente Ezequiel Galli, a quien señaló que cada vez que hay un conflicto laboral, «nos manda la policía local y nos interroguen como si fuéramos delincuentes. A los trabajadores no hay que tratarlos como delincuentes porque son los que pagan impuestos y de alguna manera le pagan el sueldo a el.»

