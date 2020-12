Almada contra Santellán: “No pertenezco a una familia que se ha mantenido enquistada en el Partido Justicialista”

Más allá de los formalismos la sesión del Concejo Deliberante de este lunes, los discursos del interbloque del Frente de Todos le sirvieron a varios ediles para pasarse facturas en el marco de posturas que – al menos hoy – parecen irreconciliables.

Guillermo Santellán y Alicia Almada (¿Del mismo interbloque?) se pasaron factura como consecuencia del voto de Almada y Aramburu en favor del aumento del agua.

Primero Guillermo Santellán dijo “hoy se va a votar un presupuesto, como en el aumento del agua, a cambio de un toma y daca, por pequeñas monedas”.

Almada no lo dejó pasar y devolvió la gentileza: “el concejal Santellán ha dejado deslizar que en la votación por el aumento de las tarifas de agua y cloacas alguien ha recibido propinas. Ya que citó las palabras de la Presidenta Cristina Kirchner, tal vez el compañero concejal se crea el dueño del peronometro y quiera aplicar en territorio las palabras de la compañera Cristina”.

Luego le tiró munición pesada: “no pertenezco yo a una familia que por décadas se ha mantenido, vaya a saber como, enquistada en nuestro Partido Justicialista. No hagan tanto hincapié en que nos vayamos a laburar los que no acatamos todas las ordenes, porque eso a mí en lo particular no me preocupa. Yo trabajo hace más de 25 años y en distintos ámbitos y puedo regresar a mi trabajo de base cuando lo desee. No pueden decir lo mismo otros compañeros a quienes les desconozco formación académica y trayectoria laboral por fuera de la política”.

“Esto tiene que ver con saber cumplir las funciones: no solo para rosquear hacia arriba sino para construir hacia abajo”, dijo Almada.

Como si faltara algo más, el Concejal Germán Aramburu se sumó a las críticas.

“Entendemos que no seríamos parte del interbloque del Frente de Todos esta ficción pretoriana que hemos armado en el Concejo. Cuando habló lo digo desde Renovación Peronista”, expresó.

“Tenemos que lograr la unidad en la diversidad, tenemos que hacer una autocrítica desde el FDT para ver si somos el Frente de Todos, el Frente de Ellos o el Frente Mio, depende en que lugar nos pongamos”, dijo Aramburu.

“Yo apelo que en Olavarría, en algún momento, tengamos un gobierno del campo nacional y popular. Para eso tenemos que tener un respeto por la unidad en la diversidad”, sostuvo.

“Pensar distinto no significa que nos tengan que pasar al ostracismo” y agregó “conducir no es mandar. Conducir es persuadir”, expresó citando a Perón.