Anibal a Berni: “Le dieron un par de caramelos para que diga lo que dijo”

En medio de la conmoción por las muertes por consumo de droga adulterada, el cruce entre el ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández y su par bonaerense, Sergio Berni, volvió a tener un nuevo capítulo, aunque el funcionario de Alberto Fernández buscó ponerle punto final a la polémica.

“Mi abuela decía que dos no se pelean si uno no quiere. Yo no tengo ningún interés en pelear con alguien que fue mi amigo. Que se pelee solo”, dijo Fernández cuando lo consultaron sobre los dichos de Berni, quien lo calificó de “patético” y de que Nación no le brindó ayuda a la Provincia en este tema de la cocaína. “Lo de que soy patético lo contestaría con un poquito más de grosería pero no tengo interés. Lo de que lo dejé solo es mentira”, afirmó Aníbal.

Después de explicar una vez más por qué publicó en sus redes sociales ese mensaje cargado de ironía sobre el consumo de drogas y el pedido de Berni, Fernández volvió a apuntar contra el funcionario de Kicillof: “Se ve que le han dado un par de caramelos para que diga lo que dijo y así están las cosas, yo no tengo ganas de pelearme porque no le voy a dar bola”.

A su vez, el funcionario nacional aseguró que “él (Berni) solo tiene el background de lo que le cuentan, no de lo que sucede”. Y añadió a radio Mitre: “Tenemos cuatro fuerzas federales. Hoy, a partir de la ley que permitió que las provincias se pudieran meter en este tema, cosa de la que estuve en contra, permiten que ellos actúen de esa forma. Voy a trabajar para derogarla. Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene un trabajo muy fuerte contra el narcotráfico”. (DIB) FD