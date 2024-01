AOMA reclama a Loma Negra por represalias contra trabajadores que se afiliaron al sindicato

El gremio AOMA, realiza una manifestación en la Planta L´Ámalí desde la mañana de este jueves a raíz de un conflicto que data desde hace algunos días atrás de acuerdo a lo que señaló el secretario general del Gremio Alejandro Santillán.

El conflicto viene desde hace algunos días reveló Alejandro Santillán, cuando la gerencia de L ´Amalí firmó el despidió a un empleado, suspendió a otro y persiguen a cinco trabajadores que se adhirieron al sindicato. Solicitan la intervención del CEO de la empresa.

En diálogo con En Línea Noticias, Santillán señaló que, «las desvinculaciones se realizaron después de las inspecciones, donde nosotros venimos denunciando muchas irregularidades, como por ejemplo, no cumpliéndole normas o leyes que los trabajadores deberían gozar, como el pago de las horas extra, que la verdad que no le interesa pagar a ninguno, los días de descanso, los días de compensación que deberían tener por los ciclos que tienen, no se los cumplen, no le pagan la antigüedad y que todas estas cosas nos da la sensación de que hay alguien que quiere taparlo, por eso pedimos intervención al CEO.»

Afirmó que, por ahora, están sosteniendo asambleas con trabajadores de limpieza sindicalizados en la fábrica, pero no descartan también concretarlas en las canteras que abastecen a la empresa, para dar cuenta del conflicto. Siempre esperando una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, que podría darse este viernes.

Por último el dirigente sindical indicó que, «la empresa está pidiendo la conciliación, está pidiendo 10 días de paz social, donde se comprometen a no tomar sanciones disciplinarias en ningún tipo de medida y a las 48, 72 horas están echando gente.»

(LU32 – En Línea Noticias)

