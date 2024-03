Arrancó el torneo formativo para las inferiores del fútbol femenino de Racing Club

Las Sub 12 y Sub 14 se presentaron en cancha de Sierra Chica para la primera fecha del

torneo formativo. Además, debutó un plantel de fútbol 11.

Este fin de semana las inferiores del fútbol femenino de Racing se presentaron en Sierra Chica

para dar inicio al torneo formativo.

La pelota comenzó a rodar desde el inicio de la mañana en las sierras y estos fueron los

resultados para las juveniles.

La Sub 12 compitió contra Ferro y las Chairas se llevaron el triunfo 3 a 0.

A la Sub 14 también le tocó enfrentarse a Ferro. El partido terminó con un empate sin goles. El

partido de la Sub 16 fue suspendido por la fecha.

Además, en esta primera fecha el femenino de Racing presentó un nuevo plantel de fútbol 11.

Las convocadas son: Renata Balistrere; Tiara Soraiz; Olivia Fugaracho; Trinidad Piñeiro;

Celeste Casanoves; Isabella Ferro; Maia Ostergar; Julieta Acuña; Frances Failla; Renata

Lasioli; Julieta Vicente; Thiara Mansilla; Gemma Garcia; Tina Rodas; Lola de la Maggiora; y

Maria Jose Lora.

Mañana durante el mediodía, la primera división del equipo femenino jugará su primer partido

del torneo. Las Chairas arrancaron el año con todo

