Asamblea en el Hospital: Si no hay llamado a paritaria, podría haber paro

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría encabezó en la mañana de este viernes una Asamblea donde se puso en debate el aumento unilateral y por decreto que dispuso el intendente, Maximiliano Wesner.

La primera asamblea del STMO durante la administración de Maximiliano Wesner contó con mucha menos participación que otras anteriores que, como se recuerda, se han caracterizado por la masividad. Participaron alrededor de 100 trabajadores y trabajadoras.

La Asamblea fue convocada de manera urgente tras el aumento decretado por Wesner que significó un aumento del 30% y el otorgamiento de un bono de 80 mil pesos para los empleados que ganan hasta 500 mil pesos.

«No repudiamos el aumento, lo rechazamos», dijo José Salvador Stuppia durante la Asamblea y agregó que desde el STMO piden la reapertura de la Mesa Paritaria que había pasado a un cuarto intermedio antes del decreto de Maximiliano Wesner.

«Acá lo importante es que el Intendente dio por decreto un 30% de aumento y eso no es nada. No vamos a comer a fin de mes», fue una de las definiciones que surgieron durante la Asamblea.

En el inicio de la Asamblea, antes de habilitar la palabra al resto de los trabajadores presentes, José Salvador Stuppia contó los detalles de la discusión paritaria hasta el preciso momento en que el lunes el Ejecutivo le comunicó que se aplicaría un decreto de aumento.

José Salvador Stuppia dijo que entre el Ejecutivo y el STMO había acuerdo en la masa de dinero para distribuir en la paritaria. Stuppia dijo que el Municipio planteó una masa de dinero de 800 millones de los cuales 100 millones estaban destinados a un bono.

Luego del discurso de repaso de parte de Stuppia, se habilitó el micrófono para que los presentes pudieran expresarse alrededor de lo que fue el aumento salarial. La doctora Silvia De La Torre, cara visible de la Asociación de Profesionales de Olavarría, tuvo una activa participación y en su discurso demandó más participación y mejor comunicación en el marco de la Paritaria.

Marcelo Díaz, secretario de fianzas del STMO, calificó como «un enemigo» a Maximiliano Wesner, intendente municipal.

También en el desarrollo de la Asamblea hubo fuertes cruces entre trabajadores y profesionales de la salud.

Con posterioridad a la discusión en la Asamblea, se aprobó una moción en donde se rechaza el aumento salarial y se pide la inmediata apertura de las paritarias. «Si quieren paro, que sea paro. Si vamos a bancar el paro, lo vamos a bancar», advirtió Marisa Luna quien pidió que no haya que ir servicio por servicio para instar a la medida de fuerza.

Stuppia explicó que decisiones habría que tomar en relación a un eventual paro. «Tenemos que tener estrategias», expresó José Stuppia.

«Cuando uno hace paro después tenes una etapa que es conciliatoria que tenes que levantar el paro, ahora cuando uno hace una medida por seguridad e higiene no hay ninguna Ley que pueda levantar esa medida. Nosotros tenemos muchas razones para hacer un paro por seguridad e higiene: no tenemos ropa, no tenemos botines, no hay insumos. Así no nos pueden dictar la conciliación obligatoria, tomando una medida por seguridad e higiene no nos pueden hacer nada. Las enfermeras no tienen ropa, en limpieza pasa lo mismo, los compañeros que están cortando el pasto andan casi en patas. Sino tenemos respuestas, hacemos una medida de fuerza por seguridad e higiene y no nos pueden obligar a nada», dijo José Stuppia.

La idea del paro sobrevoló el final de la Asamblea y en este sentido se dejó establecido que se enviará nota al Ejecutivo para pedir la reapertura de la paritaria y le darán un plazo de 24 horas para recibir una respuesta. Sobre las posibles medidas de fuerza, José Stuppia fue contundente: «paramos dos veces el Hospital en en Pandemia, dos veces. ¿No lo vamos a parar ahora».