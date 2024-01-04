Ascendieron a más de 80 policías de la Estación Departamental Olavarría

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Por En Linea Noticias

Casi 90 efectivos policiales que en la actualidad prestan servicios en la Estación Departamental Olavarría de la Policía de la provincia de Buenos Aires recibieron sus ascensos y fueron notificados de los mismos.

Entre los ascendidos está el actual titular de la Estación Departamental de Olavarría, Leandro Daniel Scavuzzo que ahora ostenta el cargo de Comisario Inspector.

Se destaca también el ascensos de cinco oficiales principales al rango de Subcomisario del escalafón comando. Ellos son Schneider Néstor David, Gorosito Vanesa Soledad, Souto Gisela Beatriz, Alonso Bucheler Romina Eugenia, y Lauje Verónica

Los ascensos fueron publicados en el Boletín Oficial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires el miércoles 3de enero.

Todos los ascensos

A COMISARIO INSPECTOR DEL SUBESCALAFON COMANDO EL SIGUIENTE COMISARIO:

SCAVUZZO LEANDRO DANIEL

A SUBCOMISARIO DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES PRINCIPALES:

SCHNEIDER NESTOR DAVID

GOROSITO VANESA SOLEDAD

SOUTO GISELA BEATRIZ

ALONSO BUCHELER ROMINA EUGENIA

LAUJE VERONICA

A SUBCOMISARIO DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO EL SIGUIENTE OFICIAL PRINCIPAL:

QUINTEROS PAOLA SOLEDAD

A OFICIAL PRINCIPAL DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES INSPECTORES:

BUDIÑO MATIAS EZEQUIEL

CHANTIR MARIA DE LOS MILAGROS

HARISMENDI GABRIEL DARIO

BARRAZA MARIA LAURA

RECALDE FLORENCIA SOLEDAD

A OFICIAL SUBINSPECTOR DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES AYUDANTES:

LAGOS ALEJANDRO CESAR ARIEL

SOSA JUAN JAVIER

A OFICIAL SUBINSPECTOR DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO LOS SIGUIENTES OFICIAL AYUDANTE:

AGUIRRE MARIA JULIA

BUSTAMANTE MARIANA

GREGORINI MARINA GISEL

NAVARRO MARIA VIRGINIA

GERVINO MARIA JULIA

ESNAL GABRIELA ALEJANDRA

BLUA FRANCO RUBEN

ADORNO FERRERO VALERIA HAYDEE

SPALLINA MARIANELA ALEJANDRA

PORTALUPPI NOELIA BEATRIZ

ALBARRACIN MARTIN JESSICA ROMINA

COPPERO CINTHIA MICAELA

KEES MARIA DE LOS MILAGROS

REY LUCRECIA SOLEDAD

TORIBIO ERICA ALEJANDRA

MERLINO MARIA LAURA

A OFICIAL AYUDANTE DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO EL SIGUIENTE OFICIAL SUBAYUDANTE

LAS HERAS LAUTARO ADRIAN

A CAPITAN DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES TENIENTES PRIMERO:

ECHEGARAY PEDRO MAURICIO

CODESAL SILVIA ARACELI

LANDONI JULIO ENRIQUE

A TENIENTE DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES SUBTENIENTES:

BRAUTON KARINA EDITH

PIRAS CAROLINA LUCRECIA

JUNGER ROMINA SOLEDAD

MOLINA MAXIMILIANO DANIEL

BARBESIN CRISTIAN MAXIMILIANO

GISLER BLANCA ELIZABETH

MARTIN JULIETA ALEJANDRA

ZIRILLI SERGIO DANIEL

TORRES LUCIANA EDITH

A TENIENTE DEL SUBESCALAFON SERVICIO GENERALES GENERAL LOS SIGUIENTES SUBTENIENTES:

NAVAR CINTIA ARACELI

COCUZZA MATIAS

A SUBTENIENTE DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES SARGENTOS

PONCE MARIA PAULA

BARON SERGIO FABIAN

CAMPUSANO DANIELA BEATRIZ

GOMEZ MICAELA SOLEDAD

A SUBTENIENTE DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES  EL SIGUIENTE SARGENTO

BRUN MELISA

A SARGENTO DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES OFICIALES

LEDESMA JOSE ENRIQUE

CHINELA SERGIO JAVIER

PAVIA MARIA AZUL

VILLAREAL AGUSTIN

CASABONE CHRISTIAN  GABRIEL

PIBUEL JONATAN GABRIEL

MANZANO MACARENA MAITEN

CALVO JONATAN FABIAN

AGUIRRE NATALIA SOLEDAD

DITZ FABIO GABRIEL

DIAZ STEFNIA YAEL

CRISPIN MARIA LUZ

OFL POL AYESTARAN CAMILA

RUYBAL GIULIANA

DE LA ROSA JULIETA

GONZALEZ CAROLINA

FERRO AGUSTINA

DE OLASO NADIA

GABRIEL ANTONELLA

LAUGE BRENDA

A SARGENTO DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES  LOS SIGUIENTES OFICIALES

BLANCO ANDREA CAROLINA

CAMPOS CLAUDIA HAYDEE 

DE MAIO NATALIA ELIZABETH

GONZALEZ IBARRA MARIA NATALIA

ESCOBEDO PAOLA

IRIART ROCIO

RODRIGUEZ BENITEZ IRENE

ECHAGALLO YESICA

ROSETTI MANUEL

POMPEI MARIA

DUARTE MAXIMILIANO

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