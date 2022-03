Asociación Olavarriense de Voleibol: quedó integrada la nueva Comisión Directiva

En una reunión llevada a cabo este lunes en instalaciones del Club Estudiantes quedó integrada la nueva comisión directiva de la Asociación Olavarriense de Voleibol por el periodo 2022.





La nómina es la siguiente:

Presidente: Mauricio Pedro Correge; Vicepresidente 1° Miriam Graciela Mosescu; Vicepresidente 2° Juan Pablo Mogávero; Secretario: Gustavo Alejandro Burgardt; Pro-Secretario: Angel Olaechea; Tesorera: María Cecilia Bileni; Pro-Tesorera: Micaela Rocío Juárez; Vocales titulares: Guillermo Darío Ducuing y Ricardo Luis De Luca; Vocales suplentes: Sebastián O’Higgins y Juan Pablo Larricq; Revisores de cuentas: Gilda Kosek y Guillermo Padín.



Asistieron a la reunión Mauricio Correge, Miriam Mosescu, Juan Pablo Mogávero (Racing), Gustavo Burgardt, María Cecilia Bileni, Micaela Juárez, Guillermo Ducuing (Estudiantes), Ricardo De Luca (Minivoleibol y CEF San Antonio), Juan Pablo Larricq (Unión y Progreso), Gilda Kosek, Franco Miserantino (Pueblo Nuevo), Soledad Passarini y Nahuel Uriarte (Club Atlético Hinojo) y Pedro Pérez (Colegio de Árbitros).



Se presentó el Libro de Actas, en lo sucesivo será completado por el Pro-Secretario y se dio lectura al balance económico de 2021.



Afiliación de clubes: todas las entidades que practiquen voleibol en cualquiera de las categorías deberán estar afiliadas a la Federación Bonaerense de Voleibol y a la Asociación Olavarriense de Voleibol.

El costo de afiliación anual a la FBV es de 4500 pesos y el costo de afiliación mensual a la AOV es de 1000 pesos.



Jugadores: Minivoleibol (hasta 12 años) $ 800; Jugadores menores (13 a 18 años) $ 2700; Jugadores mayores (19 a 29 años) $ 2700; Jugadores de Maxivoleibol (desde 30 años) $ 2200. En todos los casos es por el ticket anual, con seguro incluido y valores vigentes hasta el 31 de mayo (pasada esa fecha se incrementa). El jugador con edad de maxi que juegue en primera, debe abonar ticket de jugador mayor.



Se recomienda a los clubes realizar los trámites de afiliación lo antes posible, pues automáticamente empieza la cobertura del seguro.



Todas las entidades que organicen torneos abiertos deberán pedir autorización a la FBV y podrán tomar parte del mismo clubes y jugadores afiliados solamente.



Entidades afiliadas a la AOV y FBV: hasta el momento Estudiantes, Pueblo Nuevo y Racing (Olavarría) y Calaveras (Pehuajó). Entidades con intenciones de afiliarse: Mariano Moreno, Luz y Fuerza, CEF San Antonio, CEF N° 44 y CEF N° 124 (Olavarría), San Martín (Sierras Bayas), Independiente VAF (Loma Negra), Club Atlético Hinojo, Ríver Plate (Azul), Independiente y Unión y Progreso (Tandil), Argentino (Benito Juárez). Ante posible interés por afiliarse, se envía información a entidades de Pehuajó, Daireaux, General Alvear y Tapalqué.



Competencias

Es intención llevar adelante en el año 2022 en el seno de la AOV, las siguientes actividades:

Encuentros de Minivoleibol y Sub 13; Inferiores Sub 14, Sub 16, Sub 18; Voleibol Adolescentes; Primera división, Intermedia y Maxivoleibol femenino A y B.



Encuentro de Minivoleibol: el primero se realizará el sábado 19 de marzo en instalaciones de Pueblo Nuevo con la participación de la entidad local, Racing y Estudiantes. Se invita a tomar parte del mismo a las restantes entidades que ya reanudaron las prácticas. Organizador: Profesor Franco Miserantino. Desde las 14,30 habrá actividades para adolescentes en ambas ramas y en dos canchas.



El responsable del área, Ricardo De Luca, comunica que ya está distribuido el nuevo material de la Secretaría Técnica Nacional y que está a disposición de las entidades para encaminar la actividad en el presente año. “Debemos procurar que los niños puedan desarrollar las habilidades que van aprendiendo, en un marco de un encuentro atractivo, que sea una fiesta”, dijo De Luca.



Sorteo estímulo: la concejal Miriam Mosescu comunica que resolvió donar $ 15.000 de su dieta a beneficio de las entidades que participen de los Encuentros de Minivoleibol, acordados mediante sorteos mensuales.



Primera division estará coordinada por Sebastián O’Higgins, Maxivoleibol A por María Cecilia Bileni y Maxivoleibol B por Angel Olaechea. En la próxima reunion se fijarán fechas de comienzo en cada una.

Los delegados de cada entidad acuerdan confeccionar el programa en formativas (Sub 14, Sub 16, Sub 18) rama femenina.



Los participantes son Racing, Estudiantes, Pueblo Nuevo, Independiente y Unión y Progreso (Tandil) y Azul Voley Club.



Primera fecha (jueves 24 de marzo): en Tandil jugarán Independiente, Unión y Progreso y Estudiantes y en Azul lo harán Azul Voley Club, Pueblo Nuevo y Racing.



Colegio de Arbitros: Pedro Pérez comunica que son diez los arbitros del colegio a afiliarse, seis de Olavarría, uno de Tandil y tres deTrenque Lauquen. Existe la posibilidad de sumar a tres árbitros más, que volverán a realizar el curso.



Está previsto realizar el curso para aspirantes a árbitros entre el 22 y el 24 de abril, luego de comenzadas las cursadas en el Instituto de Educación Física.



Pérez comunica los aranceles que regirán en 2022 en las distintas categorías.



Club Hinojo: comunica los problemas originados en la falta de espacio en el gimnasio por superposición con otras disciplinas, que intentarán buscar otro espacio y que la idea es participar en Minivoleibol y la nueva categoría Intermedia en femenino, donde además participarían Estudiantes, Racing, Mariano Moreno e Independiente VAF, entre otros.



Newcom: se da lectura a la nota enviada por Los Lobos de Pueblo Nuevo, con relación a la organización del III Nacional de este deporte, del 27 al 29 de mayo próximos con la participación de 64 equipos de todo el país.



Solicitaron instalaciones de Pueblo Nuevo, Estudiantes, Racing y Mariano Moreno, por lo que piden a esta asociación que no haya programación durante esos días, como así tambien que actúen jueces del Colegio de Arbitros de la AOV.



Pedro Pérez expresa que al estar por fuera de la órbita de la FBV este año el torneo, está descartada de plano toda intervención de jueces afiliados a la FBV, por lo que se desestima la segunda petición. La primera dependerá de la actividad de los clubes.



Beach Voley: se cuenta con un árbitro de esta disciplina afiliado a la FBV por la AOV, Martín Asensio, de Tandil.

Se faculta a Juan Pablo Mogávero a hacer los contactos con el encargado de la Secretaría de este deporte, Sr Guillermo Paskvan, para estar al tanto de actividades, cursos y competencias.

Días de reunion de la AOV: se establecen los lunes desde las 20 horas, cada dos semanas.



Próxima reunión: lunes 28 de marzo a las 20 en Estudiantes.

MIERCOLES 16 – 20 HS – VENCE INSCRIPCION PARA HOMOLOGACION DE TECNICOS A REALIZARSE EL SABADO 19 DESDE LAS 9,30 HS – MODALIDAD VIRTUAL – COSTO $ 2000

