Augusto Costa: «No haremos que haya tarifas que las familias no puedan pagar»

Crecimiento e inflación: «un trabajador registrado tiene un poder adquisitivo que está muy lejos de lo que debería ser»

El Ministro Augusto Costa abordó, en primera instancia, la situación económica del país donde conviven -dijo- crecimiento e inflación. En una de las respuestas a la empresa explicó y analizó el contexto.

Dijo Costa, «hay una realidad contradictoria en la economía de la Provincia, y en general, en el país. Es que estamos observando niveles de actividad económica realmente muy altos, particularmente en la actividad agropecuaria, la actividad industrial y la recuperación del comercio» y habló de, «tasas de crecimiento por encima de los niveles prepandemia».

Graficó, «hoy la industria no sólo está arriba de los números del año pasado, sino que está un 6% arriba de los niveles del 2019, lo que muestra la gran capacidad que tiene nuestro entramado productivo, la capacidad de generación de trabajo también, porque hoy los puestos de trabajo registrado en la provincia también recuperaron los niveles prepandemia, estamos en niveles de capacidad instalada altísima».

Tras ese diagnostico: la contradicción

Mencionó el Ministro que, «esas son realidades que conviven con un proceso inflacionario, que claramente es la principal preocupación de la economía y sobre todo con una necesidad de recuperación de ingresos de parte de la mayoría de los sectores sociales». Para Costa un trabajador registrado está «teniendo un poder adquisitivo que está muy lejos de lo que debería ser».

Fue así que mencionó, «creo que las perspectivas de la economía, en la medida que se pueda ordenar la inflación, son muy buenas. Tenemos una base productiva que demostró la capacidad que tiene. Hoy es un momento que necesitamos que se apliquen todas las medidas para garantizar un mayor poder adquisitivo y esta expansión no se vea amenazada».

«Martín Guzmán está realizando un trabajo que está permitiendo resolver cuestiones muy complicadas»

De manera oportuna, el Ministro de la Producción fue consultado sobre qué opinión le merece la gestión del ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán. El funcionario nacional es el más cuestionado por el sector duro del kirchnerismo aunque Costa, al responder, fue moderado. «Yo creo que está realizando un trabajo que está permitiendo resolver cuestiones muy complicadas y que heredamos. Creo que el gobierno nacional toma nota, respecto cuales son los problemas y esta llevando adelante las medidas que corresponden», expresó.

«La recuperación de ingresos le tiene que ganar a la suba de precios».

Más allá de eso volvió a resaltar la recuperación de la economía luego de la pandemia. «Estamos con una economía que está funcionando en altos niveles de actividad, de hecho comparada con el resto del mundo, Argentina es una de las economías más rápida después de la caída de la pandemia, particularmente la industria. La recuperación Argentina supera a la de los paises desarrollados, en gran medida» aunque aclaró «esa recuperación no está llegando a todos los sectores: la recuperación de ingresos le tiene que ganar a la suba de precios».

La interna del Frente de Todos y la confianza

En la continuidad de la conferencia de prensa se lo consultó sobre cómo se genera confianza entre los empresarios en medio de un fuerte debate político hacia el interior de la coalición de gobierno: el Frente de Todos.

«En ninguna oportunidad me encontré con un gobierno en que todos piensen lo mismo, es imposible»

Dijo Costa, «el mensaje es el mismo, necesitamos que la recuperación llegue a todos. Cualquier funcionario de nuestro espacio va a plantear que la necesidad es esa» aunque aclaró «puede haber discusiones respecto a instrumentos y medidas. Yo tuve la posibilidad de participar de diferentes gobiernos tanto en el ámbito nacional como provincial, vi también como funcionan distintas coaliciones de gobierno y en ninguna oportunidad me encontré con un gobierno en que todos piensen lo mismo, es imposible. Sí hay consensos comunes, si hay lineamientos que todos compartimos. Y después puede haber diferencias que después cada uno opinará como se pueden sanear».

Costa negó que no haya voluntad política de parte del gobierno para resolver el tema de la inflación.

Dijo en este sentido, «Yo no diría de falta de voluntad política, a mí me tocó trabajar como Secretario de Comercio en el gobierno de Cristina Kirchner y me tocó también hacer una transición con el gobierno que vino después. Cuando yo me junte con mi sucesor vi la falta de voluntad política para resolver el tema de los precios. Me decía que no pensaba aplicar ningún programa que intervenga en las ganancias abusivas de los empresarios, desarticularon todos los programas y dejaron que unos pocos se quedaran con gran parte de la torta»

Y puso eje en el gobierno nacional «reconocer el problema, tomar medidas y ser consecuentes es voluntad política, después está la discusión de los instrumentos. Pero no hay falta de voluntad política».

Precios Cuidados y controles

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación, organismo que integra la olavarriense Liliana Schwindt, está haciendo esfuerzos imposibles para sostener el programa «Precios Cuidados» y otros similares, el Ministro Costa habló del tema y el rol de la provincia.

«Nosotros estamos relevando el programa «Precios Cuidados» en las cadenas de supermercados y lo que estamos viendo es que se cumple en general: el producto está al precio correspondiente. Pero estamos observando problemas de abastecimiento importante en muchos rubros, particularmente por parte de algunas empresas. Cuando uno llega a la góndola y debería haber un producto de precios cuidados y no está, o fue el supermercado que lo tiene en el depósito o fue la empresa que no lo entregó. En general estamos encontrando que las empresas no están abasteciendo a los supermercados como corresponde», dijo el funcionario de Kicillof y apuntó directamente a las empresas Arcor y Molinos Rio de la Plata.

Reconoció que con esos programas cuesta llegar a los comercios de proximidad aunque dijo, «queremos que en cada barrio se pueda contar con estos precios cuidados».

Tarifas

Cuando sus agentes de prensa querían dar por terminada la conferencia de prensa, como pasa a menudo en este tipo de visitas, el Ministro Costa no omitió responder sobre el debate de las tarifas

«Las tarifas tienen que ser pagables y no tienen que impedir el desarrollo de la producción. Estamos siendo muy consistentes en las prioridades. Se irán revisando las cuestiones tarifarias, pero no vamos a poner en riesgo la producción y no haremos que haya tarifas que las familias no puedan pagar», dijo al final.