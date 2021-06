Avances en la ratificación científica del efecto de la ivermectina frente al COVID 19

La prestigiosa revista médica de acceso abierto EClinical Medicine del grupo editor The Lancet publicó los resultados del ensayo clínico llevado a cabo por el consorcio argentino multicéntrico, donde participaron los científicos del Laboratorio de Farmacología del CIVETAN Laura Ceballos, Adrián Lifschitz, Luis Alvarez y Carlos Lanusse. Este trabajo científico publicado tras un riguroso proceso de evaluación por pares que incluye la opinión de numerosos científicos de todo el mundo, fue desarrollado íntegramente en nuestro país, siendo la primera evidencia científica (disponible desde de Septiembre 2020) que mostró el efecto antiviral concentración dependiente de la ivermectina sobre el virus del COVID-19 bajo condiciones in vivo en pacientes infectados tratados en la etapa temprana de la enfermedad. Prueba del interés mundial que despertó el trabajo realizado en Argentina es la enorme demanda por la observación de estos resultados, durante el periodo de tiempo en el que el trabajo estuvo disponible como pre-print (datos prepublicación) en el sitio web especifico de The Lancet conocido como plataforma SSRN, donde se mantuvo entre los 10 artículos con mayor demanda durante varios meses dentro de toda la literatura médica mundial.

Estos resultados pioneros en mostrar la relación entre concentración de ivermectina en el organismo y disminución de la carga viral del SARS-CoV-2, cuentan hoy con una notoria ratificación a través de diferentes tipos de estudios realizados en el país y en diferentes partes del mundo, donde se incluyen evaluaciones del impacto clínico del tratamiento con ivermectina en trabajos realizados en Estados Unidos, España, Reino Unido, Israel, Brasil, Australia, entre muchos otros países. Tal como lo muestra la literatura mundial disponible a la fecha, la ciencia ha avanzado lo

suficiente para demostrar con elocuencia el efecto beneficioso del fármaco ivermectina, para convertirla en una herramienta de ayuda tanto en el tratamiento preventivo como curativo del COVID 19.

El trabajo convalidado por la comunidad científica internacional y ahora disponible en esta revista médica de acceso abierto y reconocido prestigio, muestra que la utilización de ivermectina en altas dosis produce una disminución significativa de la carga viral en las secreciones nasofaríngeas de los individuos enfermos. Estos resultados han sido ratificados en otros estudios desarrollados a nivel mundial, mostrando como la ivermectina ayuda a una evolución clínica favorable del cuadro infeccioso generado por el virus del COVID 19. Se demuestra que el efecto antiviral del fármaco (tasa de desaparición del virus) es concentración dependiente, lo cual remarca la importancia que

tiene el proceso de absorción de ivermectina (cantidad de fármaco que alcanza la circulación sanguínea) tras su administración por vía oral en la etapa inicial de evolución de la enfermedad. El esquema de dosificación elegido, según da cuenta el trabajo recientemente publicado, asegura un alto nivel de exposición sin efectos adversos para los pacientes tratados. La cita completa de dicha publicación es tal como se indica:

Antiviral effect of high-dose ivermectin in adults with COVID-19: a proof-of-concept randomised

trial. A. Krolewiecki, A. Lifschitz , M. Moragas, M. Travacio, R.Valentini, D. Alonso, R. Solari, M.

Tinelli, R. Cimino, L. Álvarez , P. Fleitas, L. Ceballos, M. Golemba, F. Fernández, D. Fernández de

Oliveira, G. Astudillo, I. Baeck , J. Farina , G. Cardama, A. Mangano, E. Spitzer, S. Gold, C. Lanusse.

EClinical Medicine, Volume 37, July 2021. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100959



Por otro lado y tal como se demostró desde el comienzo de la pandemia, los investigadores de CONICET y de la Facultad de Ciencias Veterinarias que trabajan en el Laboratorio de Farmacología del CIVETAN, han trabajado arduamente para aportar información científica de calidad que contribuya al desarrollo del fármaco ivermectina como una herramienta de valor en el tratamiento del COVID 19, participando en diferentes foros de discusión nacionales e internacionales sobre la temática.

Además de los resultados mencionados publicados por la editorial The Lancet, otras colaboraciones sobre el tema han dado lugar a la publicación de resultados de notable valor científico mundial, tal el caso del trabajo que permitió el modelado de los perfiles de concentración de ivermectina que se logran a nivel del tracto respiratorio:



-Development of a Minimal Physiologically-Based Pharmacokinetic Model to Simulate Lung

Exposure in Humans Following Oral Administration of Ivermectin for COVID-19 Drug

Repurposing. B. Jermain, P. Hanafin, Y. Cao Y, A. Lifschitz, C. Lanusse, G. Rao.

Journal of Pharmaceutical Sciences 2020 Dec;109(12):3574-3578. doi:

10.1016/j.xphs.2020.08.024.

También se destaca la actividad orientada al desarrollo y evaluación de una formulación de ivermectina en forma de spray nasal en un modelo animal, que permitió demostrar una notable ventaja en relación a las concentraciones del fármaco que se alcanzan en el región nasofaríngea y tracto pulmonar, abriendo un camino alternativo y novedoso para la aplicación intranasal (actualmente en evaluación clínica) de este fármaco en el futuro:

-Safety and Pharmacokinetic Assessments of a Novel Ivermectin Nasal Spray Formulation in a Pig

Model. Errecalde J, Lifschitz A, Vecchioli G, Ceballos L, Errecalde F, Ballent M, Marín G, Daniele M,

Turic E, Spitzer E, Toneguzzo F, Gold S, Krolewiecki A, Alvarez L, Lanusse C. Journal of

Pharmaceutical Sciences 2021 Jun;110(6):2501-2507. doi: 10.1016/j.xphs.2021.01.017.

Toda la información científica disponible ha sido procesada a nivel internacional en base al trabajo de dos (2) grandes organizaciones médicas que lideran el trabajo para el desarrollo y aprobación de ivermectina en el mundo, a saber: BIRD (British Ivermectin Recommendation Development) con base en el Reino Unido y la FLCCC Alliance (Front Line COVID 19 Critical Care) desde Estados Unidos.

FUENTE: Centro Científico Tecnológico CONICET Tandil