Azul: “El índice de letalidad está por arriba de la media nacional”

El titular de la UGL XXX de PAMI, Nelson Sombra, habló esta semana durante la presentación de los dos médicos terapistas que llegaron para colaborar durante un mes en la re funcionalización del Sanatorio Azul, sobre el momento epidemiológico que atraviesa la vecina ciudad.

Teniendo en cuenta que desde la Secretaría de Salud municipal consideraron que hay un supuesto amesetamiento del número de casos, pero a la vez el distrito ya superó los 50 muertos por COVID-19, Nelsón Sobra dijo: “la verdad que lo que realmente nos impacta es el índice de letalidad que tiene Azul, que está por arriba de la media nacional y con el tema de los casos que se reportan diariamente todos sabemos que cuanto más testeos se hagan, más casos vamos a tener, por eso sería positivo avanzar como nosotros proponíamos en su momento con el programa Detectar, más todas las herramientas con las que cuenta el municipio para trabajar territorialmente, claramente los números serían otros, aunque no sé si eso serviría para crear más conciencia en la sociedad”.

“No veo un amesetamiento, aunque no soy médico y seguramente el Dr. Bravo tiene muchas más herramientas para analizar la situación, pero si uno observa que hay 1700 personas aisladas que se consideran positivos, el amesetamiento me resulta bastante extraño y no me relajaría, porque además estamos llegando a la temporada estival y con solo ver lo que ha pasado en otros países o del otro lado del mundo, donde pasaron ya el verano y están con toque de queda en distintos lugares, porque hubo un rebrote enorme debido entre otras cosas a las salidas veraniegas” agregó.

En este punto la autoridad del organismo nacional con sede en Azul manifestó que a su entender antes de dar cada paso, hay que leer lo que va sucediendo en el mundo, siempre con una mirada positiva y pensando en que después de las vacaciones de verano pueda estar disponible en Argentina la vacuna contra el COVID-19 y se puedan acortar los tiempos de riesgo: “La verdad que al amesetamiento no lo veo porque no hemos hecho algo diferente para amesetar la curva, seguimos de la misma manera, entonces, si uno hace las mismas cosas durante todo el tiempo, los resultados van a ser los mismos y en ese sentido no hay manera que eso suceda”.

En otro tramo de la rueda de prensa que se realizó días atrás en la UGL XXX de PAMI, Nelson Sombra, destacó que en una comunidad como la de Azul que ya hayan fallecido más de 50 vecinos impacta fuerte, ya que estimó que todos conocemos o tenemos un amigo, un familiar que ya transitó la enfermedad o que murió por padecerla: “Hay personas que tienen la posibilidad de hablar en público y lo hacen desde su lugar como si nada pasara o como si fuera una mentira y de las más de 50 personas que murieron todos conocíamos a algunos de ellos, y eso empieza a pegar fuerte y el mensaje debería llegar a todos para no banalizar esta pandemia”.

“Lo paradójico es que las medidas preventivas contra el virus son sumamente sencillas: un poquito de aislamiento, el uso del barbijo y la higiene de manos, ahora vos te das una vuelta por Azul un viernes a la noche y ves un montón de autos en distintas casas quintas donde hay un montón de encuentros sociales y la verdad que soy bastante crítico de todo eso y no me gusta esquivarle al bulto, me parece que falta responsabilidad y también falta control, porque si los controles en los accesos no funcionaban, repartí los inspectores en la ciudad y endurecé los controles” sostuvo el director y agregó: “Esto no quiere decir que la gente no pueda ir a laburar, estoy hablando de las aglomeraciones y de los encuentros sociales, porque en definitiva qué nos puede pasar si por los próximos seis meses no podemos comer un asado con un amigo o ir al bar de la esquina tomar una cerveza, no le veo la profundidad a eso, hay una mirada muy banal en ese planteo”.

Consultado sobre la inminente apertura de la temporada de verano que se dará en esta ciudad como todos los años, el próximo 16 de diciembre, Sombra indicó: “A mí eso me preocupa, lo diga la provincia, la nación o el municipio, me preocupan esas cuestiones si no hay un control y una responsabilidad, pero a veces en la correlación de fuerzas la política no tiene siempre las de ganar”.

“Si de todos los medios parece que se infunde que nos tienen a todos encerrados y que hay que liberar todo, a veces se pierden las batallas pero no lo comparto para nada” agregó.