Azul: El presidente del Centro Empresario se suma al armado de Patricia Bullrich

«Patricia Bullrich tiene esa fuerza que hoy no tienen otros candidatos»

Este concepto fue vertido ayer por Federico García, presidente del CEDA, quien recientemente se sumó al espacio que promueve la candidatura presidencial de la ex Ministra de Seguridad de la Nación. Entre otras cuestiones, en el marco de esta entrevista, habló sobre el armado en el plano local y dio a conocer su parecer acerca del escenario que se puede dar de cara a las próximas PASO.



– Publicó en redes sociales una foto junto a Patricia Bullrich informando que se sumaba a su equipo. ¿Cómo se dio esa situación?

– En las elecciones pasadas trabajé con Emilio Monzó. Posteriormente, seguí en esa línea durante todo este tiempo. Si bien no fue una cuestión muy activa, seguí adelante en ese camino. Actualmente, el equipo de Emilio Monzó es el que dirige la campaña de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Ahí fue que me contactaron. Mi intención era realmente seguir trabajando dentro del equipo y les respondí que sí. Entonces comenzamos con el armado en la Séptima Sección Electoral y en la Quinta, desde donde pidieron un poco de ayuda y de acompañamiento. Empezamos a trabajar viendo cómo estaba el panorama y en lo local se está analizando actualmente qué opción le podemos dar a lo que es el espacio de Patricia.

– ¿Ya se está trabajando en el armado político en Azul? ¿Va a ser usted el precandidato a Intendente?

– Si bien se está trabajando en el armado político, no voy a ser yo el precandidato. Eso es algo que no está ni cerrado ni descartado. La realidad es que eso no está definido. La idea es buscar uno o varios precandidatos. Sabemos que va a ser una interna complicada, porque hay obviamente dos grandes espacios, que son el de Patricia Bullrich y el de Horacio Rodríguez Larreta dentro de Juntos, que es donde estamos trabajando.

Tenemos claro también que hay muchas cosas por definirse desde arriba. En algún punto, en Azul nosotros tenemos avanzadas conversaciones con distintos actores, pero no hay nada definido. En los próximos días se van a dar definiciones de quiénes pueden llegar a ser los precandidatos que vayan con Patricia, que puede ser uno o más de uno.

«Una opción surja desde el consenso»

– ¿Pueden existir alianzas con algún otro espacio dentro de Juntos?

– Ni hablar. De hecho, la idea es -como siempre- trabajar por una opción para Azul que surja desde el consenso, del diálogo.

Esa es una línea que siempre sostengo, porque creo que es lo que se necesita. Queremos ser parte de un equipo que pueda sacar adelante al Partido de Azul. Eso no va surgir desde una sola facción, ni de un solo equipo. Me parece que va a haber que amalgamar y trabajar en conjunto. Siempre sostengo que están dadas las condiciones para que eso suceda.

Sabemos que va a ser una interna donde va a haber muchos candidatos, eso ya está claro. Tenemos la certeza de que Podemos Azul va a cerrar con Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual se alejan un poco de lo que sería el vecinalismo y ya empiezan a formar parte Juntos. Por eso creemos que va a ser una interna interesante.

«Creo que necesitamos un acuerdo»

– ¿Cómo ve el escenario de las PASO en lo local para el frente Juntos al haber tantos precandidatos?

– Yo creo que dividir es malo. Sinceramente, me parece que necesitamos un acuerdo. Nosotros vamos a hacer lo posible para que haya la menor cantidad de candidatos posibles. Esa es la realidad. Por eso estamos en conversaciones permanentes con quienes consideramos que -de cierta manera- podemos trabajar en conjunto. No hay todavía algo cerrado específicamente. Muchas veces también se depende de acuerdos que no son locales, los cuales provienen de alianzas que candidatos azuleños tienen con sus superiores. Lo que sí está claro es que el vecinalismo deja de ser vecinalismo, porque va a estar dentro de Juntos con Horacio Rodríguez Larreta y eso clarifica un poco cómo va a estar la interna, porque estaba la opción de que ellos fueran como vecinalismo.

Eso cambia la estrategia desde el punto de vista de que si uno se debilita mucho se corre el riesgo de que el Intendente siga, que es lo que nadie quiere básicamente.

«Es una persona muy capaz»

– ¿Qué opinión le merece Patricia Bullrich como candidata?

– Teniendo enfrente a una expresión, por ejemplo, como la de Javier Milei, que es extrema; Patricia lo que tiene de bueno es que tiene un balance de lo que hoy la sociedad vive. Me parece que es una persona muy capaz y políticamente tiene mucho entrenamiento. Realmente sus ideas se basan en lo que los argentinos necesitan. Además cuenta con un equipo muy interesante, con buena gente y muy comprometida. Eso uno lo ve. Obviamente, nosotros estamos inmersos en el microclima de la política y tenemos otra visión, pero la realidad es que para mí actualmente es la mejor opción que tiene el país de lograr el cambio que necesitamos. Venimos muy complicados y creo que se necesitan reglas claras. Se necesita poner orden y creo Patricia Bullrich tiene esa fuerza que hoy no tienen otros candidatos.