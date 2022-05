Azul: «La Cámpora, Duclós, Yannibelli y Colomé se unieron contra Bertellys»

La Cámpora, el ex intendente Omar Duclós, el político Pablo Yannibelli y la vecinalista Natalia Colomé siguen unidos contra la Gestión del Intendente Bertellys, afirmó la Dra. Ibarra.

Luego de que el Concejo Deliberante convocara a una Sesión Especial en donde, todo indicaría que debido a la mayoría que tienen para tratar los temas contra el oficialismo, desaprobarán la rendición de cuentas del Ejercicio fiscal 2021, la actual Secretaria de Gobierno Dra. Fernanda Ibarra fue durísima sobre el efectivo funcionamiento del cuerpo legislativo. A quienes acusa de unirse contra el Intendente Bertellys, y no solo no aportan nada, sino que todo lo que hacen, lo realizan en desmedro de los vecinos y vecinas, guiados por el odio y la falta de formación legislativa.



“Es muy complicado lo que ocurre en nuestra ciudad, los concejales se han propuesto perjudicar a la actual gestión sin importar con quienes deban aliarse en lo ideológico, y si los temas salen a la luz, allí hablan de que fueron elegidos para representar a los vecinos, pero mientras tanto, lo único que representan son sus intereses y negociaciones personales, o el odio a Bertellys”, describió la abogada.

Según establece el artículo 65 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), es el Concejo Deliberante, a través de los ediles, quienes deben examinar los estados contables municipales que son expuestos por la rendición de cuentas. Claramente, esto no es lo que está ocurriendo, afirmó la funcionaria, ya que: “debería ser analizado en un contexto técnico, y fundamentalmente político, pero no político partidario”.



Queda verificado que, ser oposición los lleva a cegarse y oponerse a toda decisión tomada por el Intendente Hernán Bertellys, y esto se manifiesta al querer desaprobar la rendición porque el municipio priorizó, durante todo el año pasado, el destino de partidas económicas para áreas particularmente importantes como son Salud y Desarrollo social, remató Ibarra.



Por otro lado, explicó que, “Los concejales deberían haber realizado un control responsable de la gestión que examinaron, sobre todo, entendiendo que el uso de los recursos afectados, se encontraron atravesados por la crisis económica que reina en el país desde que el actual Gobierno Nacional no ha dejado de tomar malas decisiones a nivel político económico”. Y añadió “Sumado a esto, el partido de Azul atravesó la pandemia de COVID con toda la economía desactivada por el cumplimiento de los protocolos que el Gobierno Nacional y Provincial establecieron”.



Al referirse a las alianzas que se ven de distintos partidos políticos contra la actual gestión, la Dra. Ibarra exteriorizó que, lo que llama poderosamente la atención, es la actitud de los ediles que pertenecen – como el presidente – al espacio político de La Cámpora, y que tanto hablaron sobre el rechazo a su presupuesto por capricho de la oposición, son justamente quienes están haciendo lo mismo”.

Además agregó, “desligándose y haciéndose los distraídos sobre su grado de pertenencia al mismo partido político que hoy resulta responsable directo de la gran crisis económica que atravesamos, y que no solo la percibimos como municipio, sino que cada vecino y vecina tiene muestras claras de que el dinero no alcanza, y no rinde frente a la inflación que hay”.



En otro orden de cosas, dijo “cabe remarcar que, la Contadora Adriana Guedes no solo se puso a disposición de la Comisión para evacuar las dudas que pudiesen surgir sobre el uso de recursos, y no solo no preguntaron nada, sino que tampoco le mostraron su desacuerdo a la asignación de partidas, demostrando que su intencionalidad radica en poner trabas a la actual gestión”.



Conjuntamente, Ibarra adicionó que “La cuestión trasciende lo ideológico, los ediles están haciendo únicamente política partidaria, se han desconectado de las necesidades de la gente, generalmente son actitudes propias de las campañas electorales, pero ante la escasa formación política y profesional nos están acostumbrando a sus discursos confrontativos, despectivos, y maliciosos hacia todos los trabajos que realiza el municipio”.



Al mismo tiempo que se preguntó en voz alta, ¿En qué perjudica a los vecinos esta decisión de los ediles?, y su respuesta fue contundente, “en hacer perder tiempo que se podría utilizar para trabajar, ya que a diferencia de lo que ocurre en el recinto, en las áreas municipales no se pierde el tiempo discutiendo cuestiones políticas, se toman decisiones en beneficio de nuestros vecinos”. Y concluyó que “queda muchísimo por mejorar y sin dudas queremos hacerlo, pero deben estar en conocimiento que con los concejales tratando de colocar obstáculos todo se dificulta”.



Para finalizar, la funcionaria afirmó que “Nuestra prioridad es el estado de las calles, ya que los vecinos no han marcado la necesidad urgente de la reparación y del mantenimiento en algunos lugares, y en eso estamos trabajando. Como en su momento nos marcaron la importancia de trabajar por mejorar el estado del Cementerio Municipal, y hoy los mismos concejales que recorrían los medios como especialistas en parquización y mantenimiento arquitectónico están callados, buscando otras áreas para exacerbar el descontento y el incumpliendo a las normativas vigentes”.

