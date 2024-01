Azul: Un gremio se le para de manos a Nelsón Sombra por cerrar por decreto la paritaria

Fuente: Diario El Tiempo

Desde el Ejecutivo municipal de Azul se informó el viernes pasado que se había decidido otorgar una mejora salarial a los empleados de la Comuna, «que potencia la productividad».

También señaló entonces que «finalizaron las reuniones por la paritaria municipal correspondiente a diciembre de 2023. Al respecto, el Ejecutivo presentó su propuesta final al Sindicato de Trabajadores Municipales, la cual asciende a un 20% del salario básico para todas las categorías».

Y además, «incorporó un incremento sustancial del premio por presentismo que era una suma fija de 160 pesos y que pasa a ser de 15000 pesos».

«De esta manera -se indicó desde el Ejecutivo-, después de mucho tiempo se reconoce al trabajador municipal por su desempeño, compromiso y cumplimiento laboral. Se trata, además, de una medida que beneficiará a la comunidad, ya que con este estímulo se busca mejorar la productividad de la comuna; esto potenciará los lineamientos de trabajo que viene llevando adelante la gestión y que implican ordenamiento, planificación y desarrollo».

Por último, se informó que «el presentismo corresponde a la planta de empleados y no alcanza a la de funcionarios».

Sin embargo, este lunes se realizó una reunión de dirigentes y delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMA). A través de sus redes sociales se indicó que «en el día de hoy nos hemos reunión con nuestros delegados y comisión directiva con motivo de avanzar con medidas de acción directa donde podamos revertir esta situación grave que ha generado el ejecutivo municipal de forma unilateral».

Desde el gremio se recordó que «en plena paritaria y discutiendo en la misma el aumento del salario de nuestros compañeros el ejecutivo de forma autoritaria, unilateralmente y sin avisar decidió cortar el diálogo dando el aumento que quiso por decreto y con una parte en negro».

Se indicó, en tal sentido, que «esto implica un aumento de 20% al básico de los trabajadores quedando en 177% de aumento acumulado en el año contra una inflación anual de 211%. Más un pago de en negro de $15.000 por trabajador en concepto de presentismo, dejando afuera a 450 trabajadores y al poder político que sí cobra el 20% en sus altos salarios».

Desde el STMA se remarcó que «esta propuesta fue rechaza por nuestro gremio en la mesa paritaria. Para nosotros la propuesta está a 12% de nuestro pedido que es 32% ya que el aumento al básico que pagan por decreto es de 20%».

«El presentismo no es parte del salario y no se discute en paritarias y por eso no forma ni formará parte del aumento salarial», se sostuvo, en tanto se añadió que «nosotros no aceptamos sumas en negro, ni así ni dibujadas porque perjudican a los pasivos y a los activos».

Por tratarse de «una propuesta insuficiente para las necesidades de los trabajadores y fundamentalmente por la vuelta de los pagos en negros y el corte autoritario del diálogo con un decretazo de pagar lo que el ejecutivo sin acordar con nadie hizo» hoy se resolvieron las siguientes acciones:

«1) Presentar una nota para pedirle al ejecutivo municipal que en 24 horas retome el diálogo para poder discutir la insuficiente propuesta salarial que ya cerró por decreto.

«2) Realizar en el caso que no convoque al diálogo, 48 horas de retención de tareas en el los lugares de trabajo, siempre manteniendo las guardias y urgencias.

«3) Analizar el día jueves, sino tenemos respuestas, como endurecer estas medidas.

Por otro lado, desde el STMA se sostuvo: «La preocupación de que en la primera paritaria del año, en este año tan particular donde seguramente hay que juntarse todos los meses, este ejecutivo haya decidido hacer una propuesta donde no solo retoma pagos en negros, sin aportes (que hacía años no se pagaban) y que, además, hace una propuesta y si el gremio la rechaza da lo que quiere, como quiere y por decreto (ahora que está tan presente lo grave que es gobernar sin diálogo y por decreto) es que marca antecedentes muy graves que vamos a intentar cambiar a través del diálogo».