Bahía Blanca: desarrolló el Síndrome de Guillain-Barré por la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19

Tras conocerse que una mujer oriunda de Córdoba presentó una demanda a la farmacéutica AstraZeneca y al Estado argentino por los efectos adversos que le causó la vacuna contra el Covid-19 de esa farmacéutica, se visibilizó en las últimas horas el caso de un hombre de Bahía Blanca que, luego de recibir la inmunización, desarrolló el Síndrome de Guillain-Barré.

En diálogo con el programa Allica y Prieta que emite La Nueva Play, la esposa del damnificado contó cómo se fueron dando los síntomas y cuándo profesionales de un prestigioso sanatorio confirmaron que el cuadro había sido disparado por la vacuna.

Mónica Marcolini relató que su marido, Norman Pezzutti, se aplicó la vacuna AstraZeneca el 28 de junio de 2021 y que, el 14 de julio, volvió a su casa con una parálisis facial y dolor en los pies. “Trataron de descartar un ACV, un ataque cardíaco, no encontraron nada, y lo mandaron medicado como para el Síndrome de Bell, que lo causa un virus”, precisó la mujer.

En tanto, una semana después de la aparición de los síntomas, Pezzutti estaba muy dolorido y llamaron a la ambulancia. “Le dijeron que tomara paracetamol y no quedó internado. En esos días, no podía caminar y no tenía fuerza en las manos“, indicó Marcolini.

“Acá no nos podían dar el diagnóstico exacto, hablaban de una enfermedad, que era una polineuropatía desmielinizante, en la cual entran varias enfermedades”, relató la mujer, al tiempo que describió que el estado de salud de su marido empeoraba: “Caminaba doblado, no tenía fuerzas, lo trataban como algo que no iba a tener cura”.

Con intención de hallar una repuesta certera, la pareja viajó a Buenos Aires en septiembre de 2021 y en el Instituto Fleni le confirmaron que la vacuna había disparado el síndrome, y que ya habían atendido varios casos. No obstante, Marcolini reconoció que “el médico clínico que teníamos en Bahía Blanca en ese momento fue el primero que mencionó que podía ser Guillain-Barré por la vacuna, después de hacerle una serie de estudios”.

En el Fleni, en tanto, les dijeron que el cuadro era provocado por la vacuna contra el Covid-19, sin distinguir marcas, e indicaron que cuando se dispara por vacunas empieza en simultáneo con molestias en las piernas y el rostro.

Para poder recuperarse, Pezzutti hizo una kinesiología neurológica especial durante un año, y no llevó adelante un tratamiento farmacológico porque el diagnóstico fue confirmado con el síndrome avanzado. Si bien su estado de salud mejoró mucho, le quedaron algunas secuelas.

La denuncia

La decisión de realizar la denuncia contra el Estado y la empresa farmacéutica surgió luego de asesorarse con una médica y un abogado de la Ciudad de Buenos Aires. Según contó Marcolini, primero gestionaron un Certificado Único de Discapacidad y luego llevaron adelante la demanda para poder salvar parte de los gastos que les generó el desarrollo de la enfermedad. El letrado que los patrocina lleva además otros casos similares, por lo que están dentro de una demanda colectiva que, se espera, prospere en los próximos meses. (DIB) ACR