Bianco: “Es injusto que tengamos que hacer un esfuerzo adicional al de los porteños”

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, consideró que es “injusto que los bonaerenses tengamos que hacer un esfuerzo adicional al de los porteños” para cuidar la vida en medio de la pandemia de coronavirus, al referirse a un eventual fallo de la Corte Suprema a favor de la autonomía de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la puja por la presencialidad en las escuelas.

“Me parece hasta injusto que los bonaerenses tengamos que hacer un esfuerzo adicional al de los porteños para salvar la vida de los porteños”, indicó Bianco en el marco de una conferencia de prensa en la Gobernación bonaerense al ser consultado sobre la inminente decisión judicial sobre el DNU nacional.

El funcionario de Axel Kicillof sostuvo que desde la administración bonaerense “no tenemos idea cuál va a ser ese fallo”, pero advirtió que “hay una cuestión de salud pública que no solo afecta” a la Ciudad, sino también al conurbano.

Bianco señaló que el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) “tiene que ser tratado como un espacio sanitario único” y que “tenemos que tratar de que las mismas medidas se cumplan de un lado y del otro de la General Paz y del Riachuelo”.

Asimismo, consideró que “la mejor forma de dar clases es presencial”, pero que “estamos en una pandemia”. “Anoche di clases por Zoom en la Universidad de Quilmes. La verdad que no me gusta, no me parece la mejor forma de dar clases”, subrayó el jefe de Gabinete.

En tanto, el ministro de Salud, Daniel Gollan, coincidió en la postura al sostener que “las decisiones que se tomen de un lado y del otro” impactan en el resto. “La decisión de la CABA es para todo el país, no es para la Ciudad”, explicó.

Y agregó: “En las decisiones judiciales tendría que contemplarse el problema de salud. El virus no se corta en la General Paz. Que una jurisdicción haga lo que quiera no va a afectar solamente a esa jurisdicción”. (DIB) MT