Campeonatos Argentinos Amateur 2022: Augusto Araña empató el Tercer Puesto

Con la participación de 163 atletas provenientes de distintos puntos del país que se dieron cita la sede del Centro Cultural y Artesanal “General San Martín” de Termas de Río Hondo, entre el 18 y el 21 del corriente mes, se disputaron las Finales de los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Amateur 2022 en las categorías Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300, absolutos.

El Comité técnico – organizador tuvo como Director del Torneo a Jorge Mario Santucho, Árbitro Principal AI Héctor Vilte y adjuntos.

Las finales se enmarcaron dentro de las actividades de los 100 años de Federación Argentina de Ajedrez, y estuvo en juego la Copa Amerian Hotel Casino Carlos V. El Sistema empleado, Suizo a 8 rondas, se jugó en la modalidad standard a 60 minutos de tiempo de reflexión más el agregado de 30 segundos desde la movida inicial y fue computable para el ELO Internacional.

Augusto Araña, único representante de la Federación de Ajedrez de Olavarría, compitió en la Categoría Sub 2000, donde se midió con los mejores jugadores de todo el país, finalizando, luego de las 8 rondas previstas, con 5.5 puntos, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas (ante el campeón de la categoría y el tercero con quien terminaron igualados), lo que le valió una destacada actuación dada la exigencia de la competencia, recibiendo como premio, una medalla de plata y dinero en efectivo.

El campeón de la categoría, fue el experimentado Iván Zaidman, oriundo de Santiago del Estero con 6.5 puntos, en el segundo lugar se ubicó el representante de FASGBA, Alejandro Méndez y empatando el 3er puesto, Gabriel Pereyra, representante de la Biblioteca Franklin de San Juan.

En la categoría Sub 2300 el ganador fue Martín Daneri, representante de CADA; en la Sub 1700, Patricio Rojas de Rey Blanco, Jujuy y en la categoría sub 1400, Fernando Lugones, jugador de Caballo Blanco, Santiago del Estero.

En el marco de los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Amateurs, el sábado 19, el Presidente de la FADA, Ing. Mario Petrucci, brindó una charla donde los ejes más relevantes fueron, Presente y futuro del ajedrez argentino, ejes FIDE – FADA, Ajedrez en el calendario Olímpico, Ajedrez Amateur y generación de torneos, debate e intercambio de ideas, finalizando con un brindis entre todos los presentes.

