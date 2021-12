Caputo a Borzi: «no necesitamos más tiempo» y aseguró que se «procesan 700 o 800 muestras» en el Hospital

El doctor Germán Caputo, Secretario Municipal de Salud, habló este viernes con la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias”. Primero remarcó que el último día del año también generó gran concurrencia de vecinos y vecinas a realizarse hisopados al Hospital y expresó que “una logística muy aceitada entonces en muy poco tiempo hacemos muchísimos”.

“Más que preocupados estamos ocupados, estamos atentos y monitoreando. Estamos manejando la logística para siempre mantener descongestionado el Hospital y las guardias. Eso un poco es la prioridad”, resumió.

El jueves el Director de la Región Sanitaria IX – frente a la masiva concurrencia al Club EL Fortín, al Centro Provincial de Testeos – había pedido que el Municipio llevara acciones para evitar, entre otras cosas, que ese centro de testeos trabaje más de siete horas como sucedió el jueves.

Sobre ampliar el horario en el Hospital dijo “es algo que hoy por hoy no necesitamos, la logística que tenemos para analizar y procesar 700 muestras como hicimos ayer no necesitamos más tiempo. Nosotros si bien no lo analizamos, para Olavarría no es necesario”.

Precisamente el doctor Caputo explicó sobre el tiempo en que se demora el arribo de los resultados “cuando nos llegan los de El Fortín nosotros hacemos un análisis de los de El Fortín para ver si no hay ningún tipo de inconveniente y ahí vamos armando el informe, hacemos el mensaje a las personas que se testearon y luego el informe sale a la prensa”.

El Secretario Municipal de Salud destacó que la cantidad de contagios no se traduce en internaciones. Expresó que solo hay tres internados, dos en terapia y en este sentido atendió la consulta de Claudia Bilbao cuando ésta preguntó sobre las edades de las personas que concurren a hisoparse. “Es una edad joven, alrededor de 30 o 40. Además hay chicos, chicos. Se trata de chicos no sintomáticos, aunque no están vacunados por la edad”, expresó el Secretario Municipal de Salud quien generalizó “se nota una sintomatología más leve”.

Sobre el aumento de casos y la posible relación con los estudiantes egresados que llegaron de Córdoba contagiados, Germán Caputo dijo “eso es un muy mínimo, acá hay una variable genética muy contagiosa y es lo que se ve en el mundo, no solo en Olavarría. No corresponde echarle la culpa de este aumento de contagios a un viaje de egresados”

“¿De qué variable estamos hablando?”, preguntó la periodista Bilbao buscando que el funcionario confirme la presencia o no de OMICRON en Olavarría. “Si bien no la tenemos documentada porque es difícil secuenciar, acá estamos hablando de la Delta porque la tenemos documentada” aunque sobre el aumento de casos en Olavarría, no dudó “esto es la variable genética de la Omicrón no nos queda dudas, por el comportamiento y por lo que pasa en el resto del país y del mundo”, finalizó.