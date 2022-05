Caputo: «Yo voy al Hospital les ofrezco un millón de dólares y no vienen médicos»

En Línea Noticias accedió a buena parte de la charla de Germán Caputo con los vecinos de Loma Negra. A los vecinos les dijo que la idea de estar en la reunión fue de él. Y trasmitió a los vecinos sobre el intendente, «cuando vaya a Olavarría le voy a decir al intendente que la gente quiere hablar con vos. Yo di las respuestas del tema medico pero la gente quiere hablar con vos».

El secretario de Salud Municipal, doctor Germán Caputo brindó una serie de explicaciones sobre la falta de médicos en las localidades luego de «La Marcha de las Velas» que se realizó en Sierras Bayas, Colonia San Miguel y Loma Negra.

Caputo fue hasta Loma Negra y habló cara a cara con los vecinos y vecinas. E incluso mantuvo un fuertísimo cruce con la hija del hombre de la localidad que falleció en esa localidad, por falta de médicos. Primero en ese cruce negó que la muerte de ese hombre haya sido producto de un «abandono» como si se lo expresó la hija del hombre fallecido.

En Línea Noticias accedió a parte de lo sucedido en esa reunión y pudo reconstruir los dichos de Caputo e incluso los variados reclamos -muchos de ellos en elevado tono- de parte de los vecinos.

Como lo ha dicho en varias oportunidades, el doctor Caputo le dijo a los vecinos, «mi única militancia es el Hospital» y les aclaró, «los sueldos dependen de la paritaria y nosotros estamos atados a la paritaria: yo voy al Hospital les ofrezco un millón de dólares y no vienen médicos».

«La prioridad del sistema de salud son las guardias serranas», dijo Caputo.

Contextualizó durante gran parte de la reunió, «en el Hospital están faltando médicos en las guardias. A mi no me gusta lo que paso, quiero poner la cara. Estamos buscando la solución».

Volvió a referirse a la falta de médicos y dijo, «este no es un problema nuestro, no hay médicos de emergencia. No pagamos mal. Pagamos 115 mil pesos, con aportes, remunerativo, con aguinaldo y vacaciones».

Germán Caputo negó haber sido mandado a la reunión por el Intendente. «Fue una idea mía», dijo en referencia al concurrir a la reunión. «Yo quise venir el viernes, a mí también me hace venir acá, yo quiero poner la cara, a mí no me gusta lo que pasó. Estamos buscando la solución», expresó.

Más adelante el doctor Germán Caputo expresó para él la búsqueda de médicos, «es una lucha diaria, si vos ves mi sueldo muchas veces me pregunto que hago acá. Lo hago porque me gusta porque a la tarde tengo mi actividad privada».

«Si yo voy y le digo al intendente que me aumente el 100 % de las guardias serranas, al otro día el sindicato de municipales me cuelga en la plaza del centro».

Luego analizó, «la inflación de este año hizo que los sueldos queden bajos. nosotros estamos en una paritaria, las paritarias son bravas, si yo voy y le digo al intendente que me aumente el 100 % de las guardias serranas, al otro día el sindicato de municipales me cuelga en la plaza del centro».

El doctor Germán Caputo expresó que, «la provincia tiene el mismo problema. Azul, Tapalqué, Laprida y La Madrid me llaman todos los días pidiéndome médicos. Yo estuve re amargado el día que paso y mal a veces te dan ganas de agarrar el sulky a patadas. Estamos evaluando para dar un plus a la zona serrana tenemos que buscar la forma para poder pagarlo. Tenemos que buscar un tema legal contable».

Por otro lado el doctor Germán Caputo dijo que las ambulancias de servicios privados, «no quieren venir, acá no hay una figura legal que acepte el paramédico, acá no puede salir una ambulancia si no hay un medico».

Durante la reunión, Germán Caputo le dijo a los vecinos «cuando vaya a Olavarría le voy a decir al intendente que la gente quiere hablar con vos. Yo di las respuestas del tema medico pero la gente quiere hablar con vos».

Sostuvo, «estamos preocupados por no poder conseguir médicos y tampoco para sábados y domingos conseguimos».

En otro tramo de la reunión expresó que, «el problema de ustedes es un problema mío y de la gente que trabaja conmigo».

Volvió sobre el caso del hombre fallecido y le habló a su hija, «lo de tu papá nos destruyo y nos golpea. Somos humanos».

Adelantó novedades en el transcurso de la semana respecto a la demanda vecinal.

«Se lo juro por mis hijos que lo estamos luchando y tratando de buscar una solución. Estamos tratando de darle prioridad a las guardias serranas», expresó.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp