Carolina Castro en Olavarría: «Juntos por el Cambio endeudó al país de manera irresponsable»

La empresaria y segunda candidata a Diputada Nacional de Vamos con Vos, Carolina Castro regresó a Olavarría en el marco de la campaña electoral y con el objetivo de brindar un claro respaldo a la candidata local Andrea Coronel.

En la Plaza Central, Castro mantuvo una charla con vecinos y comerciantes.

También tomó contacto con la prensa.

Fue una conferencia de prensa donde primero dijo que se interiorizó sobre temas locales «es inaudito que uno no pueda sacar un cárnet de conducir porque deba unas tasas, que un comerciante que te cuenta lo que le cuesta en dinero ese cartel y por eso decide no tener ese cartel. Problemáticas con la cuestión local, que no parecen importantísimo escuchar para poder ayudar después Andrea en el Concejo Deliberante».

Ya luego avanzó hacia temas más nacionales e incluso provinciales y diagnosticó «primero tenemos que lograr previsibilidad y estabilidad en nuestra economía» y agregó «queremos debatir en el Congreso una Ley de Estabilidad cambiaria, monetaria y fiscal».

«Si el gobierno no hace cargo de la inflación y no resuelve este problema vamos a estar cada día peor», expresó la empresaria que secunda a Florencio Randazzo en la lista de Diputados Nacionales. «Todos los países que tienen más de 20% de inflación no crecen, dice el Banco Mundial, y esa es la razón por la cual Argentina no crece. Hace 10 años que no generamos empleo privado».

«Pan para hoy y hambre para mañana», dijo Carolina Castro sobre los congelamientos de precios dispuesta por el Gobierno Nacional y sostuvo que lo vamos a «ver reflejado con los números de la inflación de octubre».

«Juntos por el Cambio endeudó al país de manera irresponsable», dijo Carolina Castro y expresó que es «clave para crecer» un acuerdo con el FMI. «Argentina está pagando tasas, para financiarse, de 16 puntos, entonces es imposible que el sector privado pueda crecer».