Caso Mabel Olguín: El abogado de la familia desecha el “suicidio” y dice que la causa sigue en trámite

“Esa causa está en trámite, no está cerrada. Está caratulada como averiguaciones de causales de muerte”, dijo en la mañana de este viernes el abogado Cesar García quien diálogo con “La Primera Mañana” de Cadena 103 e hizo referencia a la muerte de Mabel Olguín que se registró en el año 2019.

“No se ha determinado que haya sido un suicidio u otra cosa, en su momento la justicia lo tomó como un suicidio y el relevamiento de pruebas fue así. El posible sospechoso, Carlos Rosas, actualmente se encuentra detenido por ser integrante de la denominada “Banda de los Encapuchados”, expresó García.

Sobre Rosas el abogado Cesar García dijo “hace más de 20 años que está generando daño en la ciudad de Olavarría y lamentablemente esta chica tenía la relación con este mucho y las consecuencias estuvieron a la vista de todos cuando la encontró la policía muerta, ahorcada, con un lazo y arrodillada sobre la cama”.

“Cualquiera puede imaginarse que quien desea quitarse la vida, ante la inminente perdida de su vida va a tratar de recobrar la postura y ella fue encontrada así: arrodillada sobre la cama”, expresó con contundencia.

“Había muchas denuncias por parte de la víctima, muchas entradas para curar sus heridas en la salita Amoroso, no sé si hubiese sido evitable. No sé si el personal que la atendía estaba capacitado. Había denuncias sobre maltrato, pero a veces estas cuestiones que tienen que ver con la vida privada la postura de la sociedad es tratar de no meterse, por las dudas”, expresó el abogado en la misma entrevista donde no dudó “ese no te metas, son muy graves”.

El 29 de diciembre de 2019 la familia de Mabel Nieves Olguín conoció la noticia de su fallecimiento. La policía les informó que Mabel se había suicidado.

La investigación de la causa está a cargo de la Fiscal Viviana María Beytía quien encabeza toda la instrucción desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Olavarría.