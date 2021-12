Celeste Arouxet calificó el presupuesto municipal como “impresentable e inaprobable»

Celeste Arouxet lanzó duras críticas al Presupuesto Municipal 2022 aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante. «Es impresentable e inaprobable, es una montaña de inconsistencias», dijo la concejal de Ahora Olavarría en su discurso durante la sesión. Después rechazó la Ordenanza votando junto al Frente de Todos.

«Desde hace muchísimos años no veíamos un presupuesto con desinversión», sintetizó. Y aseguró que eso «es peligrosísimo y tristísimo».

«Es el primer presupuesto de los últimos diez años con desinversión», expresó Arouxet y varias veces coincidió con el concejal Maximiliano Wesner concejal del Frente de Todos quien la había precedido en la palabra.

Para Arouxet el Presupuesto de Galli «es conservador en los ingresos y liberar en los gastos» y fustigó además a la contadora Eugenia Bezzoni quien fue a exponer a la comisión de hacienda. «Fue la reunión más corta de los últimos años, hay que preparar la gente, fue tristísimo».

Criticó el programa de vivienda TUVI. «Estamos convirtiendo al Municipio en una financiera» y expresó «con las tierras quieren hacer un banco y no un banco de tierras».

La contadora Arouxet sostuvo «hablamos de un presupuesto donde las localidades están totalmente ausentes, no hay inversiones. No hay ninguna escuela de las localidades que tengan mejoras».

«Llevan seis años de desinversión, necesitamos un vuelco pero un vuelco de verdad. Quiero que piensen en los olavarrienses, está Olavarría no está siendo representada con este presupuesto. Un día no vamos a tener que vender, se está vendiendo la calle a Cementos Avellaneda y ese dinero no va a la inversión, va a gastos. De esta no salimos sino mejoran. ¿Qué más van vender? ¿Vamos a vender el teatro? ¿Vamos a vender el Municipio?», dijo sobre el cierre.