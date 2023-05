Chillar: una Facultad de la UNICEN analizará el proyecto de autonomía

Fuente: Diario El Tiempo.

Iván Lupori fue electo recientemente como presidente de la Asociación Civil por la «Autonomía de Chillar». La flamante comisión surgió del voto de la comunidad, durante una asamblea de los vecinos de la localidad.

En declaraciones a EL TIEMPO, Lupori explicó que «veníamos siendo un grupo de gente que se reúne con buenas intenciones», y «a partir de que empezamos con el proyecto de factibilidad con la Facultad de Ciencias Económicas de Tandil, de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), nos pidieron que conformemos una comisión; y también por recomendación de la gente del municipio de Lezama».

Indicó que «el proyecto de la autonomía, por suerte, hasta ahora ha tenido bastante repercusión, tanto a nivel local como a nivel provincial y nacional. En algunos ámbitos políticos, dentro de lo que es el Partido de Azul, también. Hemos tenido también algunos contactos con los diputados provinciales».

«También -añadió- estamos muy esperanzados y, de alguna manera, contentos, porque esto ha tenido una evolución bastante rápida hasta ahora, sabiendo que el camino es largo y que suele haber muchas barreras o trabas en distintas cuestiones. Hasta ahora, venimos encontrando un buen camino para el desarrollo de este proyecto, pero tenemos que seguir».

En cuanto al proyecto de ley para la creación del municipio y el Partido de Chillar, Iván Lupori afirmó que «también es un gran paso», aunque «no sé si va a ser muy pronto, pero ya se ha presentado con todos los diputados que hablamos».

Un informe científico

El trabajo iniciado por Económicas de Tandil «es fundamental», señaló, para agregar que se trata «para nosotros de algo prioritario, porque el proyecto puede quedar trunco si no se avanza en el tema de la factibilidad. Además, este es un tema que no puede hablar cualquiera por hablar. Nosotros tenemos algunos cálculos estimativos con una información nueva, pero es parcial y subjetiva. No podemos publicar eso porque no es completo. Entonces, lo lógico en esta cuestión, es que lo dé una entidad que tiene toda la autoridad de conocimiento científico para hacerlo».

Además, se observó que es uno de los requisitos imprescindibles en el trayecto de lograr la autonomía municipal. «Efectivamente, y también la Provincia va a enviar a personal competente para analizar este proyecto. El objetivo de este informe que hace la Facultad es tener los números claros y el hecho de la factibilidad, para que lo conozcan las autoridades políticas y la población en general».

Se trata del informe de hipótesis territorial, un documento minucioso que comprende todos los aspectos de la localidad. «Ese estudio necesita mucho conocimiento, mucho análisis de carácter científico», explicó Lupori. «Básicamente, a nosotros nos falta esa información. Aquí, en la reunión que tuvimos con los concejales, quedamos de acuerdo -por lo menos lo manifestaron ellos de forma unánime- en hacer una ordenanza para pedirle al Ejecutivo municipal que nos provea la información que necesitamos. Se trata de la información más importante que necesitamos para poder alimentar al proyecto que está realizando la Facultad de Ciencias Económicas de Tandil».

Por otro lado, en relación al plazo de conclusión del informe de Hipótesis Territorial que realiza la universidad, Lupori expresó que «ellos habían hablado, en un primer momento, de seis meses para realizar todo el trabajo, pero -y en eso dependemos de la información que el municipio nos tiene que brindar-, hasta ahora viene más rápido».

El inicio de este trabajo de carácter científico, para los vecinos de Chillar y su proyecto autonomista, «es importante, porque a nosotros mismos nos va a disipar un montón de cuestiones».

Los límites territoriales

Uno de los aspectos que aborda el informe, precisamente, es el de los límites que tendría el nuevo municipio y Partido de Chillar. Sobre ese punto, el presidente de la asociación civil indicó que «nosotros ya iniciamos ese tema, estableciendo un límite tentativo, basándonos en algunas cuestiones que usaron los demás partidos que se separaron o que se escindieron en distritos más grandes. Tomando esos mismos razonamientos, establecimos unos límites probables para este nuevo Partido de Chillar. Después, el proyecto que prepare la Facultad de Ciencias Económicas y también el que en un futuro puedan ver las autoridades provinciales, va a determinar los límites reales».

En cuanto a lo ya realizado desde Chillar, Lupori puntualizó que «nosotros hicimos una estimación bastante cautelosa, porque la mayoría de los partidos escindidos de sus distritos originarios tomaron, en la mayoría de los casos, un 30 por ciento o más de la superficie original del Partido. Nuestra estimación dio un 19 por ciento de la superficie del Partido de Azul. En ese sentido hemos sido muy cautelosos. Nos vamos a manejar, en ese sentido, con pies de plomo; no haciendo nada fuera de lugar, nada que sea estrafalario, ni nada parecido».

Abandono «histórico»

Sobre la situación actual de la localidad de Chillar, Iván Lupori aseguró que, «desde el punto de vista de la gestión política municipal, a mi parecer lo he ido aprendiendo en 27 años que vivo acá, es ya histórico el abandono municipal que existe. No es de ahora». Sin embargo, «actualmente se nota también, porque uno tiene la posibilidad de ver localidades cercanas, que tienen otro tipo de gestiones en lo municipal, y viven de otra manera; tienen acceso a otras comodidades. En todos los sentidos, tanto en infraestructura, en lo social, cultural, económico. De esa manera, notamos más claramente las diferencias. Todo el Partido adolece de esos problemas y no es desde ahora. Lo hemos dicho más de una vez».

«Por ejemplo -precisó luego Lupori-, algo que se puede decir porque se nota claramente, es el problema del abandono de los caminos rurales en el Partido Azul. Es algo histórico, no sólo este gobierno municipal. Yo estudié en la Facultad de Agronomía en Azul, me recibí en Azul hace treinta años, en 1994. Yo soy nativo de la localidad de Croto, Partido de Tapalqué, y el problema de los caminos rurales lo viví siempre, no solamente de ahora. Eso, unido a todo lo demás que le pasa a la localidad de Chillar, en cuanto al abastecimiento al hospital, la atención que hay hacia el hospital, hacia la educación en la localidad, la dejadez que hay en todo eso, en la comunidad en general, es algo muy notorio».

Además, «con respecto al mantenimiento de las calles, la situación del basural, eso está mal, pero mirando hacia atrás, está mal hace veinte años o más. Y son cuestiones que, si uno mira en localidades similares a Chillar, esos problemas ya los solucionaron. Yo no quiero poner ejemplos que justo coincidan con esta gestión, porque no es solamente de esta gestión. Es de esta y de todas las anteriores, lamentablemente».

Lupori recordó que, «después de la pandemia del 2020, en el 2021 la escuela primaria de acá, de Chillar, iba a cerrar porque no tenía instalado el gas. Había una instalación, pero no había sido reparada. Había estado en el 2020 la escuela sin funcionar y no se hizo absolutamente nada. Tuvimos que rogar, pedir por favor, hablar al Consejo Escolar, con otras autoridades y mucha gente aquí, padres de los alumnos, hicieron una serie de llamamientos para que, por fin, se lograra hacer la obra sobre la hora, cuando ya habían empezado las clases, porque la instalación de gas tendría que haber estado hecha un año antes».

Los mismos problemas

El presidente de la asociación analizó que, «por estar mal, siempre se puede seguir estando mal, pero es muy conformista esa forma de ver las cosas». Apuntó entonces que, «si bien Chillar tiene un proyecto de autonomía desde hace muchos años, empezamos a ver que hay una gran cantidad de localidades que se han independizado, y otras que están en busca de la independencia, por los mismos problemas».

En ese trayecto, «nos fuimos dando cuenta que no somos los únicos. Estos problemas existen en algunos otros distritos; y también la gente reclama lo mismo, porque todos tenemos derecho a una vida mejor, si todos pagamos impuestos».

En tanto, «cuando empezamos a ver los números de los presupuestos, las partidas de coparticipación de la Provincia, es cuando surgen las preguntas: ¿Recibe lo mismo que le corresponde? ¿Utiliza el dinero de otra manera mucho menos eficiente? ¿Afecta negativamente a la población?», son algunas de las cuestiones que comenzaron a analizarse al ser planteado el proyecto autonomista.

Lupori es el responsable de una empresa en Chillar, por lo que además posee una mirada en el plano económico-productivo. Ante una consulta de este diario, refirió que «Todo lo que nosotros hacemos en la empresa, lo hacemos por nosotros mismos. En cuanto al municipio, no hay un acompañamiento para ayudar a solucionar algunos problemas, ya sea con infraestructura, con cuestiones municipales, como es el caso de las habilitaciones. Sé que en otras ciudades uno va a pedir para instalar un negocio, una empresa, y están llamando de inmediato para ayudarte a hacerlo. En Olavarría, por ejemplo, se pide una autorización para instalar un comercio y hasta lo ayudan económicamente al emprendedor. En Azul, están esperando para poder cobrarle un impuesto».

Finalmente, Lupori destacó que, en los próximos días, «habrá una reunión importante. Va a venir gente del municipio de Lezama, que logró su autonomía y va a dar una conferencia abierta a la comunidad. Vienen a recorrer, les vamos a mostrar el pueblo. Y ellos vendrán a contarnos, básicamente, todo el camino que recorrieron. La idea es hacer un contacto y seguir charlando sobre estas cuestiones. Nuestro deseo en cuanto a la autonomía municipal, es completamente natural y tiene solamente buenas intenciones. Acá no hay ningún partidismo, ni intereses personales de nadie. Somos gente que trabajamos acá en el pueblo y vivimos de lo que hacemos y nada más. Ojalá sigamos a buen puerto».

