Hemoterapia realizará una nueva colecta externa de sangre de donantes voluntarios

Para fomentar la donación de sangre, el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” implementa a nivel local las Colectas Externas.

En este sentido, este miércoles 26 de junio se llevará adelante una nueva colecta externa de sangre de donantes voluntarios; con sede en esta ocasión en el Centro Cultural Municipal “San José”, en colaboración con la agrupación Olavarría Da Vida; de 08:00 a 13:00 horas.

La actividad está a cargo del Equipo de Colectas del Servicio de Hemoterapia, en colaboración con personal de la mencionada sede.

Para aquellas personas interesadas en donar sangre que no puedan asistir a la colecta externa, puede concurrir al Hemoterapia (funciona en el nosocomio local – ingreso por Av. Sarmiento). La atención a donantes se realiza de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 horas.

Se anima a la comunidad a retomar o iniciarse en el hábito de la donación de sangre. Se recuerda que no hay que estar completamente en ayunas: es requisito fundamental la ingesta de café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas (menos banana). Lo que no se puede consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Se debe pesar más de 50 kgs. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescrita, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

Cada día, una importante cantidad de personas salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones de sangre. La única forma de obtener el producto sanguíneo es a través de la donación voluntaria de la comunidad sana.

Es muy importante tomar conciencia sobre la importancia de participar de esta acción altruista, solidaria, de donar sangre. Es un ejercicio continuo de solidaridad.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800 interno 2711. Dra. Paula Morales.

